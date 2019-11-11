СМИ: глава Минэнерго США подтолкнул Украину к невыгодному нефтегазовому контракту

Двум политическим сторонникам министра энергетики США Рика Перри удалось заключить невыгодный для Киева контракт в нефтегазовой сфере, сообщает AP со ссылкой на внутренние документы украинского правительства. Это якобы произошло вскоре после того, как господин Перри посетил инаугурацию нынешнего президента Украины Владимира Зеленского (май 2019-го) и рекомендовал ему назначить одного из них в качестве советника.

По данным агентства, Рик Перри передал господину Зеленскому список имен, которые подойдут на роль консультанта в энергетической сфере. Один из них —- американский бизнесмен Майкл Блейзер (президент и гендиректор инвестиционной группы SigmaBleyzer, родился на Украине). Неделю спустя господин Блейзер и его партнер Алекс Кранберг подали заявку на проекты в сфере нефти и газа в Варвинском районе. Они предложили украинским властям на миллионы долларов меньше, чем их конкурент. В итоге совместное американо-украинское предприятие получило 50-летний контракт, поскольку правительственная комиссия посчитала, что у американских предпринимателей больше технических знаний и надежнее финансирование.

Агентство утверждает, что Рик Перри мог оказать значительное влияние на украинские власти. Как следует из материалов расследования по импичменту президента США Дональда Трампа, господин Перри был одним из трех ключевых лиц, которые вели переговоры о встрече господина Трампа с Владимиром Зеленским.

Ранее AP со ссылкой на источники сообщало, что несколько бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его адвокатом Руди Джулиани, пытались сменить руководство в украинской компании «Нафтогаз». Этот план якобы был сорван проигрышем бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах главы страны.

Напомним, в США была запущена процедура импичмента Дональда Трампа после обнародования стенограммы телефонного разговора президента США с Владимиром Зеленским. В ходе беседы господин Трамп предложил украинскому президенту начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына главного соперника главы Белого дома на предстоящих президентских выборах.

О ходе расследования по импичменту — в материале “Ъ” «Дональда Трампа приготовились ругать публично».