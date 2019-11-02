Экономический прогноз на ноябрь 2019 года Что будет с рублем, долларом и нефтью

Начался ноябрь, и “Ъ” предлагает свой экономический прогноз на месяц. Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.

Каким будет курс рубля? Какой будет инфляция? Какими будут цены на нефть? Каким будет курс евро к доллару?

Анатолий Гавриленко, председатель наблюдательного совета группы компаний «Алор», председатель Совета по финансовой грамотности при ЦБ РФ:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

1. Я полагаю что курс будет 64,5 руб. за доллар. У ЦБ денежный рынок под жестким контролем. Денег много. Публичная дискуссия об отрицательных ставках на валюту не добавляет ей популярности у населения и побуждает к продаже.

2. В отсутствии существенной волатильности валютного курса и публичных заявлений об ожидаемом годовом уровне инфляции 3% думаю, что инфляция будет продолжать снижаться до 3,6 в годовом исчислении, а за ноябрь будет составлять –0,2–0,3% к текущему уровню.

3. Я ожидаю, что цена на нефть будет составлять $65 за баррель. Потенциал роста цен на нефть сегодня ограничен ростом производства нефти в США.

4. Думаю, что евро будет стоить в пределах $1,1–1,15. Непонятные перспективы заключения предварительного торгового соглашения между США и КНР. Индекс экономических настроений еврозоны расти не торопится. В целом, никакие финансовые потрясения стране не грозят и народ может весь ноябрь спать спокойно.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга ПАО «Промсвязьбанк»:

Фото: facebook.com/dmitry.monastyrshin

1. При ценах на нефть вблизи $60 за баррель и текущем уровне макропоказателей курс рубля локально переоценен, и равновесный курс пары доллар—рубль расположен ближе к отметке в 66 руб./$. На горизонте до конца ноября в базовом сценарии ожидаю смещения торгов в паре доллар—рубль в диапазон 65–66 руб./$.

2. Инфляция устойчиво снижается с марта этого года, и я ожидаю продолжения этого тренда. В ноябре ждем месячную инфляцию на уровне 0,3% по сравнению с 0,5% в ноябре 2018 года. В пользу снижения инфляции выступает сразу несколько факторов: хороший сбор урожая российскими аграриями, укрепление курса рубля, эффект высокой базы после повышения НДС в начале 2019 года. Во втором полугодии 2019-го происходит замедление мировой экономики, снижаются ставки, снижаются цены на большинство сырьевых товаров, что провоцирует замедление мировой инфляции.

3. Ожидаю проторговки в диапазоне $55–60 за баррель Brent, ближе к цифре $57 за баррель. Рынок нефти профицитен по предложению, сохраняются опасения замедления темпов мировой экономики и спроса на сырье. Спекуляций вокруг возможного дополнительного сокращения добычи нефти ОПЕК+ недостаточно для разворота нефти в сторону роста.

4. Ожидаю укрепления курса евро до $1,12. В пользу этого выступают ожидания смягчения монетарной политики США (снижение ставки ФРС и увеличение баланса).

Ярослав Лисоволик, начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка:

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

1. Курс рубля ожидаю 64,5 руб./$. В ноябре возможна некоторая коррекция после чрезмерного оптимизма, после того, как рубль, также как и валюты других развивающихся стран, чрезмерно «подрос» на оптимизме относительно сделки между Китаем и США.

2. Инфляция будет на уровне 0,3%. В ноябре начнется сезонный рост цен на плодоовощную продукцию. Это основная причина ускорения помесячной инфляции. С учетом сезонных факторов текущая инфляция, пересчитанная в годовые темпы роста цен, по-прежнему будет на уровне 2,5%.

3. Нефть будет стоить около $62 за баррель марки Brent. Рынок будет отыгрывать свой испуг после эскалации торговых войн.

4. Пара евро—доллар — 1,10. Европа в настоящий момент чувствует себя не очень хорошо. США же сейчас находится в лучшей «экономической форме».

Александр Мурычев, исполнительный вице-президент РСПП:

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

1. Относительная стабильность курса в ноябре будет сохранена, он может в течение ноября чуть понижаться, потом повышаться, волатильность будет незначительной, и на конец месяца курс остановится где-то на отметке 64 руб./$. Нет никаких причин, чтобы курс резко менялся в ту или иную сторону

2. В ноябре инфляция будет нулевой и даже есть ощущение, что будет небольшая дефляция в размере примерно 0,1%, что может привести к тому, что годовая цифра будет ниже ожидаемой — где-то на уровне 3,3–3,9%.

3. Если посмотреть на макроусловия и геополитическую обстановку, то пока нет оснований для резкого падения или роста цены на нефть. Думаю, что к концу ноября она может слегка опуститься до уровня $58–59 за баррель Brent, но не больше.

4. Курс евро к доллару скорее всего сохранится на уровне $1,11. Понятно, что на евро сейчас никто не зарабатывает, но и доллар находится в зоне турбулентности. Нет никаких предпосылок для скачка в любую сторону.