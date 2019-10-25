Армения поделится опытами

Российским специалистам, в том числе военным, будет гарантирован доступ в биолаборатории в Армении, созданные на деньги Пентагона. Как стало известно “Ъ”, соответствующий меморандум планируется подписать во время визита в Ереван главы МИД РФ Сергея Лаврова. Россия неоднократно критиковала США за «военную медико-биологическую активность» у российских границ и обещала добиться того, чтобы деятельность лабораторий, действующих в соседних странах, стала для нее открытой.

О завершении работы над меморандумом, который гарантирует российским специалистам доступ в находящиеся в Армении биолаборатории, “Ъ” рассказали знакомые с ходом переговоров источники с российской и армянской стороны. Документ, по их словам, планируется подписать во время намеченного на 10–11 ноября визита в Ереван главы МИД России Сергея Лаврова. «Договоренность принципиальная. Осталось согласовать штрихи»,— отметил один из собеседников “Ъ”.

Другой источник подтвердил, что текст документа готов и проходит межведомственное согласование. Он пояснил, что меморандум предусматривает сотрудничество двух стран в медико-биологической сфере. В числе тех, кто сможет посещать работающие в Армении биолаборатории, сообщил собеседник, специалисты Минздрава и Минобороны РФ.

Модернизированные на деньги США лаборатории, в которых проводятся биологические исследования, изучаются вирусы и штаммы, действуют на Украине, в Грузии, Армении, Казахстане.

В Москве с подозрением относятся к действующим в закрытом режиме исследовательским центрам. В том числе потому, что финансирование их модернизации и оснащения шло через Пентагон. На модернизацию армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минобороны США выделило $10 млн.

Российские дипломаты, а также военные неоднократно заявляли, что Москву настораживает «военная медико-биологическая активность» у границ РФ. В июне, выступая на II международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения», замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил (цитата по ТАСС): «Мы отмечаем с озабоченностью значительное расширение масштабов такой деятельности, что заставляет задуматься о ее истинной направленности и содержании. Во все большей степени отмечаем такие проявления в странах, находящихся неподалеку от нас».

Заместитель министра отмечал, что США «создали и продолжают расширять сеть биологических лабораторий, где проводятся в том числе военные исследования», и обвинил Вашингтон в блокировании работы над укреплением Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Москва не первый год говорит о необходимости укрепить вступившую в силу в 1975 году КБТО юридически обязывающим протоколом. Господин Рябков сказал, что работа над протоколом блокируется американской стороной с 2001 года.

Особое беспокойство Москвы вызывает расположенный близ Тбилиси Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара.

В российском МИДе убеждены, что центр используется в интересах Минобороны США для изучения возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний.

«Для предназначения этого объекта он формально включен в систему здравоохранения Грузии. США не предоставляют информацию об этой деятельности двойного назначения в рамках мер укрепления доверия КБТО»,— отмечают в ведомстве.

Прошлой осенью грузинская лаборатория оказалась в центре скандала, который спровоцировал проживающий в России экс-глава МГБ Грузии Игорь Гиоргадзе. В сентябре 2018 года он рассказал, что располагает доказательствами, что американские ученые ставили в центре Лугара опыты над людьми, в результате чего якобы погибли десятки человек. Через месяц после выступления господина Гиоргадзе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов заявил, что жертвами опытов, проводившихся в центре Лугара, стали 73 человека.

В Пентагоне все обвинения в тайных опытах отвергали и называли абсурдными. Грузинские власти в свою очередь заявляли, что в центре работают исключительно грузинские специалисты. При этом российская сторона в прошлом году отказалась от организованного НАТО посещения лаборатории под Тбилиси. В МИД России сослались на то, что программа визита в центр не предусматривала полноценной и качественной проверки того, что за работы там ведутся.

В этом году РФ и Грузия вернулись к вопросу о посещении российскими экспертами лаборатории близ Тбилиси. Но в июне эту тему заслонил разразившийся в двусторонних отношениях кризис.

Москва хотела бы иметь возможность постоянного доступа на беспокоящие ее лаборатории, который был бы гарантирован двусторонними документами.

Подписать такие с Грузией или с Украиной сегодня проблематично. С Арменией и Казахстаном у России другой уровень отношений. Более того, эти государства —союзники Москвы по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Сергей Лавров не раз поднимал «лабораторный вопрос» на встречах с коллегами-министрами из стран—членов ОДКБ.

О том, что Москва и Ереван начали работу над соответствующим документом, “Ъ” писал прошлым летом. Сейчас она закончена. В РФ надеются, что аналогичным образом вопрос будет решен и с Казахстаном (в Алматы работает Центральная референс-лаборатория, на которую США выделили $130 млн). Казахская сторона летом организовывала ознакомительный тур в биолабораторию. Но Москва хотела бы гарантий доступа.

«Нам важно создать механизм, позволяющий периодически осматривать эти лаборатории и обмениваться информацией с партнерами, чтобы обеспечить для себя понятную картину. А заодно исключить контроль этих объектов со стороны США и других третьих стран»,— пояснил собеседник “Ъ” в российском внешнеполитическом ведомстве.

Владимир Соловьев