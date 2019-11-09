Преподаватель петербургского вуза пытался утопить пакет с отрубленными руками в Мойке

Утром 9 ноября из реки Мойки в Петербурге был извлечен 63 летний мужчина, в рюкзаке которого были обнаружены две отчлененные женские руки и травматический пистолет. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным «Невских новостей», мужчина является преподавателем одного из петербургских вузов. Он отправлен в Мариинскую больницу с переохлаждением. В его квартире проводятся следственные действия.

Как сообщает портал 47news, по месту жительства преподавателя обнаружили женское тело и окровавленную пилу. Телеканал 78 отмечает , что мужчина является доцентом СПбГУ, профессором истории Олегом Соколовым. Он признался в убийстве девушки.

Добавим, что Соколов специализируется на военной истории Франции, периоде наполеоновских войн. Является членом научного совета Российского военно-исторического общества, один из основоположников военно-исторической реконструкции в России. Награжден орденом Почетного легиона.