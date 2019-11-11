Тело убитой Анастасии Ещенко обнаружено в реке Екатерингофка

Тело убитой аспирантки СПБГУ Анастасии Ещенко обнаружено в реке Екатерингофка, возле дома №4 по Гапсальской улице. Об этом сообщают «Невские новости».

Как заявил представитель СК РФ по Петербургу Сергей Капитонов, в настоящее время найден один из трех мешков с фрагментами тела. Поиски останков продолжаются, уточняет «Фонтанка.ру».

Напомним, что в убийстве девушки подозревается доцент СПБГУ Олег Соколов. Как он заявил сегодня в Октябрьском районном суде Петербурга, причиной ссоры стали негативные отзывы Ещенко о детях Соколова. В ходе ссоры он выстрелил в нее четыре раза из обреза.

9 ноября доцента извлекли из реки Мойки. При себе у мужчины был пакет с отчлененными руками жертвы. Сам Соколов позднее заявил, что расчленил тело и выкинул часть останков в воду.