«Слуга народа» проходит проверку на прочность

Партия «Слуга народа» проводит вечером 28 октября закрытое заседание своей фракции в Верховной раде Украины. Оно посвящено громким скандалам во фракции — с взаимными обвинениями в коррупции, уголовными расследованиями, проверкой депутатов на детекторе лжи и прочими эксцессами. Спикер Рады Дмитрий Разумков уверяет, что ничего страшного не происходит — идет нормальная внутрипартийная дискуссия. Однако, как считает корреспондент “Ъ” Матвей Шиманов, на кону — существование президентского большинства в Верховной раде.

Коррупционный скандал в президентской фракции вспыхнул в середине октября, после того как в интервью изданию «Левый берег» глава фракции Давид Арахамия сообщил, что его коллег пытаются подкупить представители неких групп влияния. Цель последних — не допустить принятия пакета законов, осложняющих работу офшорных компаний и вносящих уточнения в процесс оценки стоимости недвижимости. По данным господина Арахамии, его однопартийцам, входящим в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, предлагались взятки в размере $30 тыс. за пропуск тех заседаний, в ходе которых рассматривались эти законопроекты. Депутат рекомендовал журналистам следить за результатами голосования и обратить особое внимание на тех их «слуг народа», кто не придет на голосование или выскажется против принятия законопроектов.

19 октября было объявлено, что один из законопроектов, о которых говорил господин Арахамия, не был поддержан на заседании комитета и не будет поставлен на голосование Рады. Его поддержали всего 5 из 16 депутатов от «Слуги народа», входящих в комитет.

23 октября Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) распространила заявление, в котором говорилось о начале расследования возможного коррупционного преступления. Ссылаясь на публикации неназванных СМИ, прокуроры заявили о возможном получении 11 депутатами взяток за голосование против рассматриваемых в Раде проектов законов. Все 11 депутатов, упомянутых в документе САП, являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

Конкретных заказчиков коррупционных схем прокуроры не назвали, но Давид Арахамия упомянул, что принятие законов ударит, в частности, по олигарху Игорю Коломойскому. С этим бизнесменом связано немало сторонников президента Владимира Зеленского, начиная с руководителя его офиса Андрея Богдана, который был юристом господина Коломойского, и заканчивая членом фракции «Слуга народа» Александром Дубинским, который много лет работал ведущим на принадлежащем олигарху телеканале «1+1».

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Господин Дубинский, кстати, является заместителем главы упомянутого в заявлении САП комитета Рады и голосовал против принятия офшорных законопроектов. Вскоре после этого голосования он сообщил, что офис президента Владимира Зеленского потребовал от него и его коллег по комитету пройти тестирование на детекторе лжи, чтобы доказать отсутствие материальной заинтересованности в отказе поддержать проекты. 23 октября Александр Дубинский прошел тестирование, а 28 опубликовал его результаты в Facebook.

«Дубинский Александр Анатольевич правдиво ответил на все вопросы относительно своей непричастности к договоренности, ожиданию и получению неправомерного денежного вознаграждения за голосование против проекта 2047 и не знает, кто из членов комитета причастен к этому. Дополнительно установлено, что за время работы в Верховной раде опрашиваемый не получал денежных вознаграждений или каких-либо других за содействие в продвижении законопроектов по просьбе каких-либо лиц»,— говорится в этом документе.

В один день с господином Дубинским тест на детекторе лжи прошли и ряд других депутатов, но результаты этих исследований нигде не опубликованы.

Тогда же тест собирался пройти и Давид Арахамия — он и Александр Дубинский в эфире одного из украинских телеканалов договорились о совместном испытании на полиграфе. Надо сказать, что два эти политика не очень симпатизируют друг другу: по данным “Ъ”, Александр Дубинский был одним из главных претендентов на пост главы фракции, однако в конце концов в офисе президента решили назначить на эту должность не связанного с Игорем Коломойским журналиста, а бизнесмена и волонтера Давида Арахамию. Однако господину Арахамия в прохождении теста в тот день было отказано — у полиграфолога отсутствовали вопросы, подготовленные для главы фракции, поэтому его тест был перенесен на следующий день. Вопросы для испытания Давида Арахамии подготовили Александр Дубинский и его коллеги по комитету по финансам, налоговой и таможенной политике. К вечеру 28 октября результаты этого исследования еще не появлялись в открытом доступе.

К проверкам на полиграфе, которые, к слову, в украинских судах не рассматриваются в качестве доказательств, оказалось приковано так много внимания, что комментировать тестирования на детекторе лжи пришлось главе партии «Слуга народа» Дмитрию Разумкову. Выступая в эфире телеканала ICTV, он раскритиковал своих коллег, устроивших выяснения отношений при помощи полиграфа. По его словам, он также надеется, что взятки депутаты его фракции не брали и следствие сможет это установить.

Господин Разумков не скрывал своего недовольства скандалом, спровоцированным двумя депутатами из его партии, (ведь глава парламентской фракции открыто обвинил своих же коллег в коррупции), но сообщил, что не считает это свидетельством внутрифракционного раскола, и добавил, что не рассматривает возможность замены Давида Арахамии на кого-то другого.

«Я не думаю, что сейчас можно говорить о том, что фракция разваливается. Такой большой фракции никогда не было в украинском парламенте. Сегодня у нас 252 человека. В такой большой фракции всегда будет дискуссия»,— заметил господин Разумков.

Коррупционные скандалы вынудили партийное руководство созвать сегодня вечером срочное заседание парламентской фракции «Слуги народа». Журналистов и депутатов от других фракций туда не пустили.

За несколько часов до начала встречи источник “Ъ”, близкий к офису президента Украины, сообщил, что на этой встрече депутатам от «Слуги народа» собираются «в самый последний раз» напомнить о том, что руководство государства не собирается терпеть коррупцию в президентской фракции.

«Президент потребовал навести порядок и всех, замазанных взятками, невзирая на фамилии и заслуги, вышвырнуть из Рады и отдать под суд. Начали с полиграфов, но этим дело не закончится. К расследованию подключатся специалисты из соответствующих органов. Есть готовность превратить фракцию в эталонно честную, даже если для этого некоторых из депутатов придется отправить за решетку»,— предупредил источник “Ъ”.