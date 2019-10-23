Депутаты ЗакСа поддержали запрос о благоустройстве намыва на Васильевском острове

Петербургский парламент поддержал запрос губернатору о инфраструктуре на Василеостровском намыве

Депутаты Заксобрания утвердили запрос губернатору Петербурга Александру Беглову относительно создания инфраструктуры на намыве Васильевского острова. Автором запроса является глава комитета по законодательству, депутат Денис Четырбок.

В нем он указал на существующий диссонанс на намыве: жилье активно строится, а социальных объектов, дорог не хватает. Нет и парковых зон.

Напомним, что недавно на площади Европы в Василеостровском районе прошел согласованный митинг, в ходе которого жители намывных территорий потребовали решить проблему с нехваткой объектов инфраструктуры. В ходе акции было заявлено, что на Василеостровском намыве есть лишь одна дорога, нет школы, детского сада и поликлиники.