Свердловский омбудсмен оценила работу силовиков по резонансным делам

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на пресс-конференции после назначения ее членом Совета по правам человека при президенте озвучила свое мнение о работе региональных правоохранительных органов по ряду резонансных дел и митингов. В частности, она негативно оценила практику проведения оперативно-розыскных мероприятий по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков. «Я не считаю правильной работу, когда проводится провокация. Мне говорят — вот мы дали меченые купюры, и их изъяли у человека. Но мне кажется, что это имитация борьбы. В свое время Михаил Бородин (бывший глава областного МВД) отказался от подобных мер работы, но сейчас, по жалобам мы видим, что провокационная практика вновь растет»,— пояснила региональный омбудсмен.

По словам госпожи Мерзляковой, также она не удовлетворена итогами протестных мероприятий в сквере Екатеринбурга, где горожане протестовали против строительства храма. «На мой взгляд, наказывают не причастных. Например, того же деда-пикета (пенсионер Вадим Панкратов обвиняется в угрозе применения насилия к представителю власти (ст.318 УК РФ) за то, что «хлестал плакатом подполковника полиции Антона Трошина» на митинге против строительства храма в Екатеринбурге). Конечно, когда я наблюдала за происходящим, то видела и провокации со стороны отдельных правозащитников, которые, например, специально на ноги сотрудникам полиции наступали»,— отметила госпожа Мерзлякова.

За последние годы в правоохранительной системе произошли и позитивные изменения. Так, омбудсмен отметила тренд на гуманизацию арестов. «Если в 2001 году, когда я только стала омбудсменом, в СИЗО находилось 9 тыс. человек, то сейчас там менее 2 тыс. человек»,— отметила госпожа Мерзлякова. Кроме того, по ее словам, хорошо сработало и УВД Екатеринбурга в решении вопроса об уголовном преследовании основателей КПК «Первый», которые собрали с населения региона порядка 1 млрд руб. под обещание высоких процентов, но деньги похитили. «В отдаленных территориях нам говорили, что никто не заставлял людей вкладываться, поэтому они сами виноваты. Но мы то пониманием что их толкало на подобные поступки — это люди, которые отдавали свои последние деньги, чтобы хоть как-то заработать, ведь в маленьких муниципалитетах других возможностей у них не было»,— пояснила Татьяна Мерзлякова.

Игорь Лесовских