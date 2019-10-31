Татьяна Мерзлякова рассказала о начале своей работы в СПЧ

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова впервые встретилась с главой президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерием Фадеевым. Как и господин Фадеев, она вошла в совет 22 октября, после того как в составе СПЧ указами президента РФ были произведены кадровые перестановки. «На встрече речь шла об избирательном праве, региональных проблемах Свердловской области в сфере соблюдения прав человека, моем взаимодействии с силовыми ведомствами»,— пояснила в интервью “Ъ” госпожа Мерзлякова.

По итогам встречи Татьяна Мерзлякова сообщила, что войдет в состав постоянных комиссий СПЧ по контролю за правоохранительными органами и по миграционной политике. Впрочем, конкретных сроков ее включения в комиссии госпожа Мерзлякова не знает.

По ее словам, ее работа в СПЧ начнется с того, чтобы конкретизировать и расписать проблемы, с которыми к омбудсмену идут люди. В частности, она указала на отсутствие диалога между властью и населением, «что остро влияет на политическую ситуацию». «Существует явная проблема в отсутствии диалога и имитации его присутствия со стороны властей. Например, власти хотят вырубить парк и отчитываются о проведении слушаний, но по факту их не было. И в этом смысле даже законодательство править трудно. Вся нагрузка сейчас ложится на правозащитников, которые должны дать власти понять, что не отступят, пока реального диалога не случится, пока будет эта имитация взаимодействия»,— уверена Татьяна Мерзлякова.