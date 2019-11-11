В отношении краснодарского адвоката Алены Миргородской составлено пять протоколов

В УМВД по Краснодару официально прокомментировали инцидент с задержанием краснодарской девушки-адвоката Алены Миргородской. По словам представителя ведомства Артема Коноваленко, сотрудники ДПС остановили автомобиль Hyundai Getz на пересечении улиц Дзержинского и Ивана Сусанина за то, что он ранее двигался по односторонней улице Светлой во встречном направлении.

Полицейские якобы сообщили 34-летней водителю авто причину остановки, однако, в ходе общения с госавтоинспектором гражданка скрылась с места остановки и была задержана в результате непродолжительного преследования по улице Дзержинского. По словам полицейских, водитель не реагировала на неоднократные требования передать для проверки документы и зажала боковым стеклом своей машины кисть руки инспектора ДПС.

«Учитывая сложившиеся обстоятельства, сотрудники полиции приняли решение разбить стекло и провести задержание правонарушительницы. В соответствии с федеральным законом “О полиции” были применены специальные средства сковывания движения рук», - рассказал господин Коноваленко.

В отношении Алены Миргородской в настоящее время составлено два административных протокола и три постановления об административных правонарушениях. Речь идет о езде во встречном направлении по дороге с односторонним движением (ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ), за что предусмотрен штрафа в размере 5 тыс. руб. или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Кроме того, протокол составлен за неповиновение требованиям сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ), предусматривающей наложение штрафа в размере от 500 до 1 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток. Также девушке инкриминируют управление транспортным средством без полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ), влекущее штраф в размере 800 руб., езду без использования ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ) - штраф 1 тыс. руб. и использование водителем во время движения телефона (ст. 12.36.1 КоАП РФ) – штраф 1,5 тыс. руб.

«Задержанная будет доставлена в отдел полиции, после чего в суд для рассмотрения собранных в отношении нее материалов об административных правонарушениях», - рассказал Артем Коноваленко.

Дмитрий Михеенко