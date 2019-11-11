В Краснодаре дорожные полицейские выбили стекло в машине девушки-адвоката

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Скандал с участием сотрудников Госавтоинспекции и адвоката Алены Миргородской произошел сегодня, 11 ноября, днем на улице Дзержинского напротив летного училища. Как сообщил в социальных сетях краснодарский правозащитник Алексей Аванесян, полицейские остановили автомобиль девушки, после чего выбили боковое стекло и силой попытались вытащить ее из салона.

Сама госпожа Миргородская рассказала «Свободным медиа», что остановилась по требованию сотрудников ГИБДД, но не стала открывать дверь авто и выходить на улицу, потребовав от сотрудников, на которых якобы не было опознавательных знаков принадлежности к силовому ведомству, документы. В ответ на это, по словам адвоката, полицейские просунули пальцы в щель приоткрытого бокового стекла и выломали его. При этом, Алена Миргородская якобы порезала осколками ноги. Далее, как сообщает адвокат, сотрудники ГИБДД силой вытащили ее из салона авто, заломили руки и стали надевать наручники. Девушка смогла оказать сопротивление и не села в машину полицейских.

«Мне стало плохо с сердцем, я требовала вызвать мне полицию, так как они незаконно это все сделали, издевались надо мной, избивали меня. Выдирали у меня мой телефон силой. Им это не удалось сделать, потому что я его успела спрятать. Я отошла в сторону, чтобы меня не задавили машины. Они вокруг меня встали, снимали меня на видео», - приводят слова госпожи Миргородской «Свободные медиа».

Адвокат вызвала коллег и Скорую помощь, врачи которой зафиксировали на запястьях девушки следы от наручников и порезы на ногах. Полицейские оформили в отношении нее протокол по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Сами полицейские рассказали корреспонденту издания, что адвокат якобы проехала под знак «кирпич» на одностороннем участке дороги, после чего не реагировала на требование сотрудников Госавтоинспекции остановиться. По словам Алены Миргородской, от одного из полицейских ощущается стойкий запах алкоголя, она просит провести в отношении него медицинское освидетельствование.

Адвокат Михаил Беньяш написал на своей страничке в Facebook, что имена остановивших Алену Миргородскую полицейских - Сергей Грязнов и Григорий Андрейченко. Именно они якобы принимали участие в стрельбе с погоней за Никитой Медведевым на Ейском шоссе осенью 2017 года.

Дмитрий Михеенко