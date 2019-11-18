Клетки взаимопонимания

«Эмоциональный интеллект», пожалуй, самая модная фишка этого года. Тренинги для высокопоставленных менеджеров, школы — для совсем маленьких, новые требования при приеме на работу — сегодня без «эмоционального интеллекта» никуда. А все началось с открытия зеркальных нейронов, которое сделали в 90-х годах прошлого века итальянские ученые под руководством профессора Джакомо Риццолатти. Это они обнаружили в мозге человека особые клетки, которые заставляют нас понимать других людей и сопереживать им

Погоня! Напряженная музыка. Беглец пытается уйти от преследования — с крыши на крышу, оттуда — прыжок — и он уже на козырьке подъезда, еще прыжок — он ныряет в автомобиль, по газам! Наше сердце стучит как бешеное, хотя мы вообще-то смотрим фильм, сидя на диване. Сами того не понимая, как это получается, мы ощущаем то, что происходит с другим человеком. Виновники этого — зеркальные нейроны.

Все мы учили в школе, что человека человеком сделал труд, речь и сложный путь эволюционного развития. Но, как выяснили ученые, в какой-то момент этой самой эволюции в нашем мозге появился изумительно тонкий механизм, который в значительной мере помог нам обрести человечность — в самом широком ее понимании.

Профессор Марко Якобони — крупнейший современный нейробиолог и один из пионеров в изучении зеркальных нейронов, объясняет «Огоньку»:

— Зеркальные нейроны свидетельствуют о способности к эмпатии, то есть к сопереживанию, и это заложено в людях на уровне механизмов работы мозга. Это замечательная новость, ведь в последнее время многие ученые отстаивали точку зрения, что человек — всего лишь развитое животное, которое борется за выживание, что он эгоистичен и зациклен на себе. Но мы обнаружили в головном мозге систему, существование которой предполагает, что эволюция снабдила нас особым механизмом. В примитивном виде он есть и у других живых существ, но в таком совершенном — только у людей: мы можем сочувствовать. Один из крупнейших нейрофизиологов современности — Вилейанур Рамачандран — назвал зеркальные нейроны системами, которые определили цивилизацию.

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Само открытие зеркальных нейронов произошло в 90-е годы прошлого века. Долгое время считалось, что зеркальные нейроны располагаются в премоторной коре головного мозга, в так называемой зоне F5. В начале этого века профессор Якобони доказал, что зеркальных нейронов намного больше, чем ученые думали раньше, и «разбросаны» они по всей коре головного мозга. С каждым новым экспериментом фиксировалась активность и в других зонах — нижней теменной доле, островке, миндалинах, зоне Брока, лобной долях.

— Сначала мы обнаружили зеркальные нейроны среди клеток, отвечающих за хватательные движения,— говорит Марко Якобони.— А потом — в клетках, связанных с проявлением радости и выражением грусти. Это говорит о том, что механизм зеркального отражения — очень мощный и пронизывает все наши социальные взаимодействия. Таким образом, представление о человеке как об эгоистичном животном в корне неверно. На самом деле способность к эмпатии, переживанию за другого — часть нашего «устройства».

Происхождение отзывчивости

Как же ученые пришли к открытию, дающему всем нам повод думать о себе гораздо лучше? В 90-х годах группа итальянских ученых, изучая деятельность мозга у макак, обнаружила: когда они выполняли хватательные движения, в определенной части мозга у них наблюдалась активность. Точнее, некоторые клетки были особенно активны. И это в общем-то было вполне предсказуемо. Но каково же было удивление ученых, когда они увидели: эти клетки реагируют точно так же, если обезьяна всего лишь видела, как кто-то другой совершает такое действие.

— В какой-то мере наше открытие было сделано случайно,— вспоминает в беседе с вашим корреспондентом профессор и «папа» зеркальных нейронов Джакомо Риццолатти.— Так родилась гипотеза об особых нейронах, которую позже подтвердили дальнейшие исследования. Эти нейроны были названы зеркальными (от англ. mirror neurons.— «О»), так как «включались», когда их хозяин видел некое действие, которое мог бы делать сам. Точнее, в мозге наблюдателя и исполнителя включались одни и те же нейронные сети, что и вызвало аналогию зеркала.

Сегодня знания о зеркальных нейронах применяются очень широко — от клинической психологии до двигательной реабилитации в неврологии, от спортивной психологии и до психиатрии, от тренингов личностного роста, с которых мы начали, до новых требований при приеме на работу. «Эмоциональный интеллект» внесли в набор так называемых soft skills (гибких навыков), обеспечивающих высокую производительность сотрудников.

Кодируй это

Нейроны — это особая клетка, которая может передавать электрический или химический сигнал. В организме они служат для передачи, обработки и хранения информации. Такие клетки есть в мозгу или же являются частью нервной системы. Внешне они представляют собой крошечное тело со множеством отростков, по которым и передается информация в виде электрических импульсов. Большое скопление нейронов принято называть нейронной сетью.

— Скорее всего между обычными нейронами и зеркальными внешних отличий нет,— говорит нам профессор Якобони.— Мы не знаем это наверняка, потому что пока не можем одновременно наблюдать за нейронами и за тем, как они кодируют информацию. «Зеркальными» их делает способность кодировать действие, которое мы совершаем, и действие, которое совершают другие люди, за которыми мы наблюдаем.

После того как открытие было сделало на обезьянах, начались эксперименты с добровольцами. Эксперименты подтвердили: и в мозге человека, как и в мозге обезьяны, срабатывает «зеркалка». Когда испытуемые видели актера, который брал в руки яблоко, то и в их головах, и в голове актера активизировались одни и те же точки.

Интересно, кстати, что люди именно «отзеркаливают» действие, а не повторяют его один в один. Исследования профессора Якобони показали: нейроны «сочувствия» наиболее активны именно при зеркальном повторении действия, а не при анатомическом (учитель и ученики поднимают одну и ту же правую руку). Оказалось, так для мозга проще! Для анатомического повторения ему потребовалось бы задействовать большее число отделов мозга. Дальнейшие эксперименты показали, как происходит понимание того, что собирается сделать кто-то другой (ну, например, положить яблоко в корзину). Тут срабатывали другие цепочки зеркальных нейронов, которые, похоже, позволяют нам строить догадки и предположения.

Исследование зеркальных нейронов показало: они что-то вроде тренажера, который помогает нам понимать действия и намерения другого человека, внутренний тренер, который обучает наши эмоции с помощью имитации действия и эмпатии.

Кстати, вы ошибаетесь, если думаете, что зеркальные нейроны есть лишь у людей и обезьян.

— Подобные нейроны есть у некоторых видов певчих птиц, у грызунов и летучих мышей,— говорит профессор Риццолатти.— Теоретически можно предположить их наличие у других животных, которые используют мимикрию в различных ее формах или же обучают выживанию потомство. Но лидером по количеству зеркальных нейронов остается человек.

Поделись улыбкою своей

Для современных и сложных аппаратов мозг уже не загадка Фото: BSIP / DIOMEDIA

Легко на сердце от песни веселой? А все потому, что кино и музыка активно передают нам эмоции, создают и поддерживают настроение, которое мы переживаем как собственный опыт. Если вы думали, что излишняя эмоциональность — это ваш талант, то нет, это просто отличная работа нейронных связей.

Довольно быстро в ходе экспериментов стало ясно: нейроны могут зеркально отображать не только действия, но и эмоции. Зеркальные нейроны сигналили о боли, если человек только наблюдал, как кому-то причиняют болевые ощущения. А что касается эмпатии, то человеку тут нет равных! Когда добровольцам показали фотографии, лица на которых выражали разные эмоции — злость, отвращение, радость и т.д., нейронные связи в мозге сработали моментально. Вплоть до того, что мы готовы повторить гримасу на фотографии! Проявления эмоций другого человека понятны мозгу, и мы подсознательно настраиваемся с человеком на одну волну.

— Кстати, у женщин в эмоциональной сфере задействовано больше зеркальных нейронов, чем у мужчин,— делится наблюдением профессор Риццолатти.— Это одна из причин, почему они чаще склонны к сочувствию. В результате эксперимента, когда участникам показывали состояния страдания и болевых ощущений, выяснилось: нейронный отклик у женщины больше, нежели у мужчин. Видимо, причину нужно искать в эволюционных условиях, когда мать проводила с малышом много времени, помогая тому не только изучать мир, но и развиваться эмоционально — реакция матери на разные события помогала ребенку научиться адекватно воспринимать мир.

Но человек не так прост. Сплошь и рядом мы улыбаемся, когда на душе скребут кошки, и бодримся, когда для того нет никаких оснований. Как же реагирует на это наш мозг?

— Зеркальные нейроны достаточно «умны», чтобы заметить несоответствие между чувствами и действиями,— объясняет профессор Якобони.— Они вполне могут отразить и то, и другое. Но если в обычном случае наши эмоциональные области мозга активируются легко (кто-то улыбнулся нам, мы улыбнулись ему в ответ), то в ситуации, когда действия и чувства несовместимы, требуются особые усилия.

Вообще, для этого наука придумала специальное обозначение — термин «чужое сознание» или «понимание чужого сознания». Он обозначает способность видеть психическое состояние другого с его надеждами, эмоциями, намерениями или желаниями. Но понимаем-то мы оттого, что примеряем этот опыт на себя, фактически «отражаем» его. Это очень важно для человеческого социума и взаимодействия между людьми. А еще это знание применяется для обучения актерскому мастерству, чтобы актер мог войти в образ героя и вести себя как он.

Взять себя в руки

— Для человека чрезвычайно важны сознание и воля,— поясняет профессор Риццолатти.— Ведь именно они способны подавлять чувства, которые возникают из-за хорошей работы зеркальных нейронов. Иначе бы мы были рабами эмоций и просто не могли себя контролировать.

То есть важную роль в нашем поведении играет общество и его нормы: если принято быть сдержанным, то это будет прививаться и воспитываться, если на первое место ставится успех, то личными отношениями можно пренебречь. Человек сам может себя мотивировать быть другим или менять усилием воли.

Со временем оказалось, что «научение» новому тоже напрямую связано с работой зеркальных нейронов. Их открытие в какой-то мере подтвердило две существующие теории о происхождении языка. Первая предполагает, что сначала язык развивался как жестовый с небольшим количеством звуковых обозначений, а позже звуковые сигналы вытеснили жесты. Вторая теория утверждает, что язык изначально был связан со звуками, потому что части мозга, ответственные за речь у человека и других животных, включая приматов, различаются. Обучаясь языку, ребенок учится подражать звукам и движению губ, интуитивно подстраивая свой речевой аппарат.

Получается, что скромная деятельность зеркальных нейронов, благодаря которой стало возможно появление речи, была одним из важнейших факторов в эволюции человека.

Однако не все функции зеркальных нейронов равно полезны для человека.

— Люди, бывшие свидетелями проявлений агрессии, как правило, сами начинаю вести себя агрессивно,— уточняет профессор Якобони.— Это говорит нам о том, что имитация играет большую роль в их поведении. Или, например, наркоманы, которые успешно проходят реабилитацию. Если они продолжали контакты с пьющими или употребляющими наркотики людьми, то чаще возвращались к употреблению психоактивных веществ.

С другой стороны, именно такое замечательное свойство мозга, как его податливость, или, как это называют ученые, «гибкая нейронная пластичность» (англ. malleability neural plasticity), позволяет исправлять пороки. То есть, грубо говоря, человека можно научить на примере — как на плохом, так и на хорошем. Так что правильность поговорки, вроде «яблоко от яблони недалеко падает», подтверждается наукой.

Сигнал без ответа

У человека могут быть нарушены нейронные связи — например, это может быть следствием инсульта, который часто приводит к повреждению части мозга. Если кровоизлияние было в левой части мозга, то человеку трудно понимать действия окружающих.

— Если нейроны целы, но нарушена их работа, то их можно запустить заново, заставив их снова «отражать»,— говорит профессор Риццолатти.— Тогда пациенту показывается действие, которое он должен повторить, чтобы восстановить функцию или работу конечности.

Этот новый способ восстановления, разработанный после открытия зеркальных нейронов, получил название «терапия действия-наблюдения» (англ. action-observation therapy). В основном ее применяют для больных, переживших инсульт, но не только. Хорошие результаты «терапия действия-наблюдения» дает после снятия гипса и реабилитации травмированного органа. Результат — больной начинает ходить быстрее, хромота пропадает раньше, чем при обычных условиях восстановления.

Но есть и иные причины повреждения нейронных связей — генетические заболевания, психические отклонения и аутизм. Известно, что дети с аутизмом часто не могут понять действия окружающих или их чувства, построить свою цепочку действий самостоятельно. По мнению профессора Якобони, эти проблемы можно связать с недостаточной работой зеркальных нейронов. Дело может быть и в малом количестве зеркальных нейронов и — или — в снижении их активности и способности к отклику. Сам профессор склоняется в пользу последней гипотезы.

— Думаю, что у нас есть возможность восстановления для детей с аутизмом, но только если начать работу в раннем возрасте,— говорит профессор Риццолатти.— Если ребенок не может понять эмоции людей вокруг, то стоит проявить их усиленно, пусть даже и сентиментально, чтобы он мог их отличить и «отразить». Как пример: маме следует много разговаривать с ребенком, прикасаясь к нему. Так малыш поймет, что в данный момент внимание обращено к нему и, следовательно, речь тоже. Это будет развивать как моторные, так и эмоциональные навыки. С ребенком важно много играть, но только в те игры, где победа будет не за одним из игроков, а на стороне обоих — только если они объединят усилия, сделают что-то вместе, то смогут выиграть. Малыш поймет играючи, что доверять другому не страшно.

Для профессора Риццолатти практическое применение полученные знания о зеркальных нейронах нашли в медицине и реабилитации пациентов с болезнью Альцгеймера, инсультом и другими заболеваниями, когда больной не может двигаться. Эта терапия активно применяется и развивается в Германии и Италии.

А что касается перспектив, то ключевым направлением профессор Якобони видит изучение того, как зеркальные нейроны взаимодействуют с другими социальными компетенциями (в том числе и «эмоционального интеллекта»). Выходит: зеркальные нейроны в каком-то смысле сделали нас теми, кто мы есть на самом деле. И если вас спросят, с чего начинается человек, смело отвечайте — с зеркальных нейронов…

Валентина Пахомова