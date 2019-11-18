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А сколько эмоций видишь ты?

Досье

Журнал "Огонёк" от , стр. 30

Рынок тренингов, предлагающих «прокачать» эмоциональный интеллект (ЕQ), огромен. «Огонек» присмотрелся к рекомендациям Дэниела Гоулмана, автора книги «Эмоциональный интеллект»


1. Прислушивайся к себе. Следи за своими эмоциями и чувствами. Задача точно квалифицировать и объяснять свои эмоции. Для этого предлагается их записывать в течение дня и анализировать в конце.

2. Изучай поведение и эмоции других людей. Психологи насчитывают от 200 до 500 эмоций. В качестве тренинга предлагается смотреть кино с выключенным звуком, чтобы четче понять чувства и эмоции других людей.

3. Выражай свои чувства. Положительные — в обществе. Отрицательные — в одиночестве.

4. Научись сочувствовать и понимать других. Делать это можно при помощи такого упражнения. Представив какого-то конкретного человека, попытайся ответить за него на следующие вопросы: сколько тебе лет? Что ты больше всего любишь делать? Какие твои любимые книги/фильмы/игры? Что больше всего тебя печалит? Что приводит тебя в восторг? 7. Чего ты боишься? 8. На что или на кого ты надеешься в трудных ситуациях?

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