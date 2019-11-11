Сбербанк запустил сервис по покупке товаров первой необходимости

Сбербанк запустил сервис по покупке продуктов и товаров первой необходимости «Сбермаркет». Он создан на базе сервиса доставки продуктов Instamart. Стоимость доставки составит 98 руб. на первый заказ и 158 руб. на повторный стандартный заказ, говорится в пресс-релизе Сбербанка.

«Товары будут продаваться по той же цене, что и в самих магазинах. Доставка — до дверей клиента день в день от двух часов. Заказ можно будет оформить через сайт или одноименное мобильное приложение»,— сказано в сообщении.

Новый сервис будет доступен в Москве и 16 городах Московской области, а также еще в 14 городах по всей стране, в том числе в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. Продукты будут доставляться из торговой сети METRO Cash&Carry. В Москве также можно сделать заказ из «Ашана» и «Азбуки Вкуса».

Ранее Сбербанк и Mail.ru Group объявили о намерении создать совместный бизнес на базе сервиса доставки еды Delivery Club, а также долей в сервисе такси «Ситимобил» (22,69% принадлежит Mail.ru Group, обязующейся до закрытия сделки обеспечить консолидацию на СП не менее 75% компании) и платформе для ресторанов Foodplex (35% у Сбербанка).

Подробности — в публикации “Ъ” «Сбербанк и Mail.ru Group объединяют еду и такси».