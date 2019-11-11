Из больниц Кавказского района выписаны 13 отравившихся школьников

В Кавказском районе Краснодарского края из больниц выписаны 13 учащихся общеобразовательных школ в возрасте от семи до пятнадцати лет, которые были госпитализированы в минувшие выходные с диагнозом «Острая кишечная инфекция». В лечебных учреждениях продолжают оставаться еще 44 несовершеннолетних, сообщили в СУ СКР по региону.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, первые учащиеся общеобразовательных школ Кропоткина, а также станицы Темижбекской Кавказского района начали поступать в больницы с 16:00субботы, 9 ноября. К вечеру воскресенья количество госпитализированных школьников, предположительно отравившихся в школьных столовых, составило 57 человек. Со слов родителей, детям давали на обед селедку. Кропоткинский межрайонный следственный отдел СКР по краю возбудил уголовного дела по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

В настоящее время следователи, а также сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и районной полиции осмотрели места происшествий в общеобразовательных школах № 7, 11, 17, 18, 44 и 45 города Кропоткина, школы станицы Темижбекской Кавказского района, а также в комбинате школьного питания, осуществляющего поставку продуктов питания в данные учебные заведения. Изъяты пробы продуктов питания учащихся за последние несколько суток, а также документы на их поставку в школы. Назначены судебные экспертизы пищевых продуктов. Допрашиваются родители пострадавших, работники учебных и медицинских учреждений.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова распорядилась провести внеочередные проверки организации питания школьников в регионе.

Дмитрий Михеенко