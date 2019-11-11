Количество отравившихся на Кубани школьников выросло до 57 человек

Вчера, 10 ноября, в больницы города Кропоткина обратились еще шесть маленьких пациентов с предварительным диагнозом «Острая кишечная инфекция». Всего количество госпитализированных в Кавказском районе школьников составило 57 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

«У части из ранее госпитализированных детей наблюдается улучшение состояния, некоторых готовят к выписке из стационара. Все дети средней степени тяжести. Контактным пациентам проводится профилактическое лечение», - рассказали в министерстве.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее вице-губернатор Кубани Анна Минькова распорядилась провести внеочередные проверки организации питания школьников в регионе. Школьники начали поступать в больницы Кавказского района в субботу, 9 ноября. Краевой минздрав направил в Кропоткин медиков из специализированной клинической детской инфекционной больницы.

Кропоткинский межрайонный следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ). Среди госпитализированных учащиеся муниципальных школ Кавказского района № 7, 11, 17, 18, 44 и 45. Им поставлен диагноз «Острая кишечная инфекция». Управление Роспотребнадзора по краю проводит санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы выяснить причину отравления. Родители школьников пишут в соцсетях, что их дети ели на обед селедку.

Дмитрий Михеенко