ВОЗ назвала Литву самой пьющей европейской страной

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) составили список стран Европы по количеству употребляемого алкоголя. Первое место заняла Литва, жители которой в среднем выпивают по 15 л алкогольных напитков в год.

Исследование (.pdf) проводилось в 2010–2016 годы в странах ЕС, в Норвегии и Швейцарии. Меньше всего алкоголя пьют в Италии и Норвегии (по 7,5 л). Топ-10 самых пьющих стран:

Литва (15 л) Чехия (14,4 л) Германия (13,4 л) Ирландия (13 л) Люксембург (13 л) Латвия (12,9 л) Болгария (12,7 л) Румыния (12,6 л) Словения (12,6 л) Франция (12,6 л).

Ранее ВОЗ выяснила, что подростки Европы и стран СНГ стали потреблять меньше спиртного. По данным организации за 2014 год, регулярно выпивали 9% девушек и 16% юношей в возрасте 15 лет. Россия была на одном из последних мест по проценту подростков, напивавшихся до 15 лет два раза или более.

Подробности — в публикации “Ъ” «Подростки в Европе пьют меньше, но все равно много».