ВОЗ назвала Литву самой пьющей европейской страной

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) составили список стран Европы по количеству употребляемого алкоголя. Первое место заняла Литва, жители которой в среднем выпивают по 15 л алкогольных напитков в год.
Исследование (.pdf) проводилось в 2010–2016 годы в странах ЕС, в Норвегии и Швейцарии. Меньше всего алкоголя пьют в Италии и Норвегии (по 7,5 л). Топ-10 самых пьющих стран:
Ранее ВОЗ выяснила, что подростки Европы и стран СНГ стали потреблять меньше спиртного. По данным организации за 2014 год, регулярно выпивали 9% девушек и 16% юношей в возрасте 15 лет. Россия была на одном из последних мест по проценту подростков, напивавшихся до 15 лет два раза или более.
Подробности — в публикации “Ъ” «Подростки в Европе пьют меньше, но все равно много».
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