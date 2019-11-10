В школах Краснодарского края проведут внеочередные проверки качества питания В больницы Кавказского района с подозрением на отравление поступило более 50 детей

Вице-премьер Кубани Анна Минькова распорядилась провести внеочередные проверки организации питания школьников в регионе. Соответствующие письма за ее подписью направлены во все муниципалитеты края, сообщили в региональной администрации.

Данное распоряжение связано с ЧП в городе Кропоткин, где в субботу, 9 ноября, в инфекционные отделения городских больниц был госпитализирован 51 ребенок. У школьников подозрение на отравление. По поручению главы региона, краевой минздрав направил в Кропоткин медиков из специализированной клинической детской инфекционной больницы.

«Сейчас состояние детей удовлетворительное, в ближайшее время их начнут выписывать из больницы», - рассказали в министерстве.

Кропоткинский межрайонный следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ). Виновным грозит до двух лет лишения свободы. По информации ведомства, с 16 часов 9 ноября в больницы Кропоткина и дваугих населенных пунктов Кавказского района с подозрением на отравление обратилось пять десятков детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Следователи выясняют причины произошедшего, проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ЧП.

Как уточнили в прокуратуре Краснодарского края, среди госпитализированных учащиеся муниципальных школ Кавказского района № 7, 11, 17, 18, 44 и 45. Им поставлен диагноз «Острая кишечная инфекция».

С целью установления причин заболевания детей управлением Роспотребнадзора по краю проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий, проведен отбор проб водопроводной воды, продуктов питания, смывы с оборудования пищеблоков, взяты анализы у заболевших школьников и сотрудников, осуществлявших питание детей. Администрациями образовательных учреждений организовано проведение ряда профилактических мероприятий, направленных на недопущение фактов повторных заболеваний.

Дмитрий Михеенко