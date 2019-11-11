ЦБ предупредил о хакерских атаках с использованием Системы быстрых платежей

Хакеры используют Систему быстрых платежей (СБП) для атак на клиентов, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо директора департамента информационной безопасности Центробанка Вадима Уварова.

В документе говорится, что хакеры выясняют номер мобильного телефона клиента. После этого они устанавливают имя, отчество, первую букву фамилии и названия банков, где открыты счета. ЦБ указывает на возможность массовых «переборов идентификаторов клиентов».

Представитель ВТБ уточнил, что мошенники звонят своим жертвам, представляясь реальными работниками банка, и пытаются узнать код из СМС для списания денег, которое было инициировано самими же мошенниками.

Собеседник СБП утверждает, что значимость этого вида мошенничества сильно преувеличена. В ВТБ также заявляют о ничтожной доле подобных атак. Эксперт по безопасности в платежной сфере уточняет, что мошенники знают о лимитах, превышение которых приводит к блокировке.

Центробанк для борьбы с этим явлением мониторит операции и блокирует на сутки в СБП номера телефонов, с которых осуществляется массовый перебор. Информацию об этом ЦБ передает в банки.

О последствиях работы СБП читайте в публикации “Ъ” «Сам себе банкомат».