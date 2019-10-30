Сам себе банкомат

Запущенная ЦБ в начале года система быстрых платежей (СБП) постепенно снижает востребованность банкоматов. Ранее экономные граждане снимали наличные с карты одного банка в его банкомате, а затем вносили на карту другого банка, более удобного для расчетов, чтобы не платить комиссию за межбанковский перевод. С запуском бесплатных переводов по СБП набирающие популярность me2me-переводы (сам себе) вытесняют традиционную модель работы. Впрочем, пока на СБП приходится лишь 10% все переводов между гражданами, поэтому делать выводы о необходимости сокращения банкоматных сетей преждевременно, предупреждают эксперты.

Выводы о снижении использования банкоматов, в том числе и для внесения наличных, содержатся в исследовании банка «Русский стандарт» (с ним ознакомился “Ъ”). Сеть банка насчитывает более 1 тыс. устройств, по оценкам Frank RG, он относится к числу значимых игроков по этому параметру. Согласно исследованию, число операций получения наличных в АТМ за три квартала 2019 года упало на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество операций внесения наличных — на 26%. Объем внесения наличных сократился на 23%, объем снятия — на 1,4%. «Все больше клиентов выбирают удобный функционал бесплатных переводов средств самому себе в разные банки, me2me, через СБП,— отмечает исполнительный директор по развитию банка "Русский стандарт" Елена Петрова.— Согласно статистике банка, их доля в общем объеме переводов, совершенных клиентами через СБП, составляет 75% по сумме и 62% по количеству платежей».

Система быстрых платежей — сервис, который позволяет физлицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. В настоящее время к ней подключены 24 кредитные организации, в число которых входят десять системно значимых банков. Система была запущена в конце января 2019 года, за восемь месяцев в ней провели 2,9 млн платежей на 25,8 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 октября).

Появление бесплатных переводов самому себе через СБП во многом решило проблему граждан, которые получают основной доход на карту одного банка, а рассчитываются картой другого, например, по которой начисляется выгодный кэшбэк или бонусы, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Ранее таким людям приходилось или переводить деньги с карты на карту, уплачивая межбанковскую комиссию, как правило, 1,5%, или же снимать деньги в банкомате одного банка и перекладывать на карту в банкомате другого банка»,— поясняет он.

Граждане сокращают снятие наличных средств в банкоматах уже не первый год. «Мы наблюдаем тренд на снижение количества таких операций в течение последних нескольких лет. Тренд поддерживается развитием с2с-переводов (между физическими лицами.— “Ъ”), в том числе через СБП, возможностью снятия наличных на кассах магазинов, отменой комиссий за снятие большинством банков из топ-10»,— говорит руководитель группы развития устройств самообслуживания Райффайзенбанка (более 2 тыс. банкоматов) Константин Худяков. Сокращение же операций по внесению наличных через АТМ — новый, пока еще неокончательно проявившийся тренд, отмечают участники рынка. По словам замдиректора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка (2 тыс. банкоматов) Лидии Кашириной, существенных изменений в динамике операций как по внесению, так и по снятию наличных, связанных с появлением СБП, пока нет.

Но банкиры уверены, что система быстрых платежей значительно сократит популярность банкоматов как для снятия, так и внесения средств. «Мы ожидаем появления такого тренда, но в данный момент быстрый рост клиентской базы банка оказывает сильное влияние как на рост объема переводов через СБП, так и на динамику оборота наличных в банкоматной сети, что пока не позволяет определить степень корреляции этих процессов»,— говорит директор по цифровому бизнесу Альфа-банка Иван Пятков. «Учитывая активное развитие безналичных операций, мы не исключаем, что эти значения будут меняться, но незначительно»,— говорит член правления ВТБ Валерий Чулков.

Таким образом, хоть роль банкоматов и снижается, говорить о полном уходе от них пока рано, как и об уходе от наличных денег, доля платежей которыми в России уже менее 50%. Они все же остаются неотъемлемой частью жизни граждан, заключают собеседники “Ъ”. По данным ЦБ на 1 июля, всего в России 199 тыс. банкоматов, причем пока большая часть только с функцией снятия наличных.

Ксения Дементьева