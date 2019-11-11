Обыски в одной из квартир заместителя главы Екатеринбурга признаны незаконными

Сегодня апелляционная коллегия Свердловского облсуда удовлетворила жалобу защиты первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика, который оспаривал проведение обысков в его жилищах в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ). «Обыски в одном из жилищ признаны незаконными. Вопрос об обыски по второму адресу будет рассматриваться апелляционной инстанцией 13 ноября»,— пояснили в облсуде.

Напомним, в конце сентября следователи СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении господина Ковальчика по фактам злоупотребления должностными полномочиями (ст.285 УК РФ) в то время, когда возглавлял муниципальный водоканал. Следствие проверяет законность тендера на вывоз отходов компании.

Подробнее об уголовном преследовании Александра Ковальчика читайте в материале «Вице-мэру припоминают «Водоканал»»

Игорь Лесовских