Вице-мэру припоминают «Водоканал»

Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в то время, когда возглавлял муниципальный водоканал. Следствие проверяет законность тендера на вывоз отходов компании. Сам господин Ковальчик «узнает обо всем из новостей СМИ», а его начальник — мэр Екатеринбурга Александр Высокинский надеется на «объективное разбирательство». По мнению экспертов, кампания силовиков направлена на ослабление позиций главы города.



Вчера стало известно о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ) вице-мэром Екатеринбурга Александром Ковальчиком. Эту информацию “Ъ-Урал” подтвердили источники в спецслужбах региона. Дело возбуждено следователями СУ СКР по Свердловской области по материалам ФСБ. По версии следствия, несколько лет назад господин Ковальчик, работая директором МУП «Водоканал», поспособствовал выигрышу определенной компании в тендере на вывоз отходов. Однако та незаконно отвозила их на природные территории, чем наносила ущерб окружающей среде. В региональном СУ СКР в среду сообщили, что ход расследования дела не комментируют. При этом известно, что в среду силовики пришли с обысками в офисы «Водоканала».

Предположительно, поводом для уголовного дела послужил контракт 2015 года на захоронение кека (осадки сточных вод), заключенный между «Водоканалом» и компанией «Чистый город», гендиректором которой был Евгений Загуменов. Кек вывозился на природные территории. Так появилось пять свалок под Екатеринбургом — в поселках Рудный и Монетный, на 37-м км Режевского тракта, а также около поселков Первомайский и Рассоха (Сысертский и Белоярский городские округа). Ущерб от незаконно размещенных 32 тыс. т опасных отходов был оценен в 287 млн руб. В сентябре 2018 года Березовский горсуд признал виновными в загрязнении окружающей среды Евгения Загуменова, а также директора «Уральской строительной компании» Виталия Юдина, который был привлечен к исполнению контракта, и приговорил их условно к трем годам и шести месяцам и трем годам и четырем месяцам соответственно, с испытательным сроком на три года для каждого.

Как пояснил “Ъ-Урал” сам господин Ковальчик, никаких следственных действий с ним не проводилось. «Сам все новости узнаю из СМИ. Подробностей, действительно, не знаю»,— добавил он. Предположений о том, почему появилась информация о возбужденном в отношении него дела, у него нет. «Угроз ни от кого не получал. Сейчас работаю по своему графику»,— пояснил он корреспонденту “Ъ-Урал”. Уже вечером мэрия Екатеринбурга выпустила заявление по ситуации от главы города Александра Высокинского. «Пока можно говорить только о подозрениях по делу почти пятилетней давности. Никаких претензий у меня к нему нет, он профессионально и ответственно выполняет свои обязанности. Уверен, что органы правопорядка объективно оценят оказавшуюся в их распоряжении информацию»,— отмечается в заявлении градоначальника.

По мнению главы консалтинговой группы «Пирогов и партнеры» Александра Пирогова, ситуация с уголовным делом первого заместителя направлена на ослабление позиций главы города. «Не забываем, что сегодня годовщина со дня избрания Высокинского на пост главы города. Это, безусловно, “привет” от силовиков и от групп влияния, которые уже в течение года борются за контроль над “Водоканалом”. Ковальчик руководил предприятием и продолжал оказывать влияние на “Водоканал”, и Высокинский тоже косвенно имел влияние на него. В рамках перераспределения всех муниципальных активов после смен власти происходило постоянное ослабление главы через “Водоканал”, “Спецавтобазу”, “Золушку” и прочие»,— пояснил он, добавив, что грядущая смена практически всех руководителей силового блока также осложняет ситуацию. Он напомнил, что в регионе появился новый начальник ФСБ и новый глава полиции. «То есть практически тот клуб генералов, который имел серьезное влияние на политические процессы, сегодня перестал существовать»,— отметил господин Пирогов.

Напомним, господин Ковальчик начал работать в мэрии Екатеринбурга в 2001 году. Был главным специалистом в комитете по экономике. В 2004–2010 годах он возглавлял комитет по инвестициям горадминистрации. В 2010–2018 годах руководил МУП «Водоканал». В 2013 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» (ст.159 УК РФ) и «Злоупотребление полномочиями» (ст.201 УК РФ) из-за выявления хищений денег муниципального предприятия. Позже он был арестован и заключен под стражу в СИЗО, где провел полгода. В 2015 году Ленинский райсуд Екатеринбурга полностью оправдал господина Ковальчика. В декабре 2017 года он победил в открытом конкурсе на замещение должности министра экономики Свердловской области. С января 2019 года работает в должности первого заместителя главы Екатеринбурга.

Мария Арабей