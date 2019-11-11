«Левада-центр»: 2% россиян не используют наличные

В России 2% населения не оплачивают покупки наличными, следует из опроса «Левада-центра». При этом 89% граждан регулярно пользуются наличными.

Популярность средств оплаты после наличных денег у россиян:

дебетовые карты — 58%,

кредитные карты — 15%,

бонусы в магазинах, кафе — 15%,

платежи с помощью мобильных телефонов — 13%,

перевод денег продавцу по номеру телефона — 11%,

переводы с электронных кошельков — 6%.

26% респондентов сказали, что совсем не используют безналичные средства оплаты. Чаще всего россияне имеют при себе 500–1000 руб. (28%), 200–500 руб. (19%) и 1000–2000 руб. (19%).

Россияне до 25 лет чаще используют бесконтактные платежи (31%) и перевод денег по номеру телефона (19%). Чем старше люди, тем чаще они используют наличные. У людей 40–54 лет показатель достигает 90%, а у россиян старше 55 лет — 91%. Частота использования наличных зависит и от доходов населения. Среди тех, кто получает до 15 тыс. руб., платит наличными 60%, а люди с доходом выше 60 тыс. предпочитают наличные в 30% случаях.

Опрос проводился 24–30 октября по выборке городского и сельского населения. В нем приняло участие 16 165 человек старше 18 лет из 137 городов и сельских поселений 50 регионов России. Интервью проводилось на дому у респондентов.

О том, как система быстрых платежей постепенно снижает востребованность банкоматов,— в материале “Ъ” «Сам себе банкомат».