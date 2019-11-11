Совет директоров ПАО «Светлана» возглавил Игорь Козлов

Председателем совета директоров ПАО «Светлана» назначен Игорь Козлов, в 2016-2017 годах возглавлявший федеральный холдинг «Росэлектроника». По словам самого господина Козлова, предложение занять новый пост поступило ему от председателя правления инвестиционной компании «Евроинвест» Андрея Березина, и он его «с удовольствием принял».

Господин Березин, в свою очередь, назвал нового топ-менеджера «Светланы» «профессионалом федерального уровня», отметив его авторитет в отрасли и «высочайшие компетенции в сфере организации и управления холдинговыми структурами».

Перед новым председателем совета директоров поставлена задача вывести «Светлану» на новую ступень развития, сделав ставку на обновление кадрового состава и внедрение инновационных разработок, способных конкурировать не только в России, но и за рубежом. В ближайший год на эти ключевые направления акционеры намерены направить не менее 1 млрд рублей.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «"Светлана" усилилась выходцем из "Росэлектроники"».