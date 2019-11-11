«Светлана» усилилась выходцем из «Росэлектроники»

Новым председателем совета директоров ПАО «Светлана» стал Игорь Козлов, в 2016-2017 годах возглавлявший федеральный холдинг «Росэлектроника». Его приход в руководство компании акционеры связывают с желанием усилить позиции «Светланы» на внутреннем и внешнем рынках гражданской электронной продукции, на эти цели в ближайший год планируется направить 1 млрд рублей.

«Возглавить совет мне предложил Андрей Березин, председатель правления инвестиционной компании "Евроинвест", являющейся одним из акционеров ПАО "Светлана",— поясняет Игорь Козлов. — И я с удовольствием его принял».

Сам Андрей Березин так прокомментировал решение привлечь в команду Игоря Козлова: «Мы знакомы еще со времен его руководства "Росэлектроникой", он профессионал федерального уровня с огромным авторитетом в отрасли и высочайшими компетенциями в сфере организации и управления холдинговыми структурами. Перед новым председателем совета директоров поставлена задача вывести "Светлану" на новую ступень развития, сделав ставку на обновление кадрового состава и внедрение инновационных разработок, способных конкурировать не только в России, но и за рубежом. На эти ключевые направления акционеры "Светланы" в ближайший год намерены направить не менее 1 млрд рублей».

Одним из первых шагов на этом пути стало создание в рамках одного из дочерних предприятий «Светланы» — АО «С.Е.Д.-СПб» нового инновационного подразделения, ориентированного на освоение новых технологий аппаратостроения, в частности — разработку и изготовление высокочастотных генераторов, востребованных многим отраслями отечественной промышленности. Одной из первых разработок этого отдела станет создание двух установок мощностью 100 кВт для получения специальной высокотемпературной керамики для «Росатома», сообщили на «Светлане».

«В качестве ведущих сотрудников этого отдела нам удалось привлечь коллектив конструкторов и специалистов из петербургского ВНИИ ТВЧ (Токов высокой частоты) им. В. П. Вологдина. Этот институт, к сожалению, сейчас переживает не лучшие времена, и я рад, что нашими общими усилиями его кадровый и научный потенциал удастся сохранить на базе "Светланы",— продолжает Игорь Козлов.— Кроме того, на базе еще одной нашей "дочки" — "Светлана-Рентген" — будет создаваться производство не просто рентгеновских трубок, а уже приборов и устройств более высокого уровня, соответственно, с более высоким спросом на рынке и высокой маржинальностью».

Василий Шпак, директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ, рассказал: «Мы следим за процессом модернизации, идущем на "Светлане", предприятие не только продолжает выполнять свои базовые обязательства по государственному заказу, но и имеет хороший потенциал в развитии гражданской продукции на открытых рынках. В этом направлении фигура Игоря Козлова, безусловно, становится ключевой. Уверен, что его опыт и профессиональные компетенции окажут "Светлане" пользу».

Вадим Груздов, генеральный директор научно-производственного предприятия «Пульсар» так комментирует перспективы «Светланы»: «Отечественная сфера электроники переживает непростые годы. Огромной проблемой становится старение научных и инженерных кадров. По целому ряду направлений преемственность фактически утрачена. "Светлане", чтобы избежать указанных выше проблем, стоит активно вкладываться и в кадры, и в инновации. И если частные акционеры готовы к масштабным инвестициям, то у холдинга есть все шансы за счет гибкости и оперативности создания востребованной инновационной продукции не только удержать свои позиции на рынке, но и потеснить многих маститых, но "тяжеловесных" лидеров отрасли».

Анна Голубева