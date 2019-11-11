Сотрудницу Шкиперского таможенного поста отправили под домашний арест до января 2020 года

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении начальника отдела специальных таможенных процедур Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни Юлии Шустовой, обвиняемой по п.«а»,«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки), сроком до 2 января 2020 года. При этом следствие просило отправить Шустову под стражу, однако соответствующее ходатайство было отклонено, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Напомним, что по версии следствия, сотрудница Шкиперского таможенного поста, вступив в сговор со своим начальником Алексеем Кокшаровым, получили взятку в размере не менее 155 тыс. руб. от одного из предпринимателей за ускорение сроков таможенного оформления и таможенного контроля при ввозе культурных ценностей на территорию Евразийского экономического союза. Они были задержаны 5 ноября.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что и.о. начальника Шкиперского таможенного поста также отправлен под домашний арест сроком до 2 января.