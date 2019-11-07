Подозреваемый во взятке начальник Шкиперского таможенного поста отправлен под домашний арест

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отклонил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении и.о. начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни Алексея Кокшарова, обвиняемого по п.«а»,«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки). Судебным решением Кокшаров отправлен под домашний арест до 2 января 2020 года, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

По версии следствия, обвиняемый в январе этого года вступил в сговор с начальником отдела специальных таможенных процедур Шкиперского таможенного поста Шустовой и иными неустановленными должностными лицами таможни с целью брать взятки за ускорение сроков таможенного оформления и таможенного контроля при ввозе культурных ценностей на территорию Евразийского экономического союза. В частности, с одного из предпринимателей они, таким образом, незаконно получили не менее 155 тыс. рублей. При этом свою вину в инкриминируемом ему деянии Кокшаров отрицает.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что начальник Шкиперского таможенного поста был задержан 5 ноября.