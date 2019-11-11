Приступ протекционизма

Минэкономики РФ сочло убыточным недавно заключенное странами ЕАЭС соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром. В частности, в ведомстве ссылаются на возможные потери российского бюджета от выпадающих пошлин на ввоз сингапурских судов и потенциальный недобор налогов из-за сокращения внутреннего производства. С этой позицией, однако, категорически не согласны в Евразийской комиссии, которая отвечает за торговые переговоры ЕАЭС с третьими странами,— там указывают, что из-за льгот пошлины на суда не взимаются и сейчас, а оценка недобора не обоснована. При этом Россия и другие страны ЕАЭС могут получить дополнительные выгоды от торговли услугами и роста инвестиций, но двусторонние договоренности РФ с Сингапуром об этом пока не достигнуты.

По оценке Минэкономики РФ, с которой ознакомился “Ъ”, соглашение о беспошлинной торговле с Сингапуром приведет к ежегодным потерям в виде недополученных ввозных пошлин в объеме $51,9 млн начиная с одиннадцатого года его действия (в первый год — $15,6 млн). Суммарный российский импорт из страны в 2018 году составил $858,2 млн.

При этом для РФ соглашение не несет никаких коммерческих выгод в товарной части, отмечают в Минэкономики, так как Сингапур не применяет пошлин при импорте.

Отметим, протекционистские настроения Минэкономики, вероятно, укладываются в контекст непрекращающихся дискуссий ведомства, Банка России и Минфина о пока не обнаруженных источниках ускорения экономического роста — как желание любой ценой нарастить внутреннее производство. Впрочем, возможно, это лишь торговая позиция в продолжающихся двусторонних переговорах с Сингапуром по соглашению о торговле услугами.

Соглашение о свободной торговле товарами, а также рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве с Сингапуром заключено 1 октября в Ереване на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Помимо этого, объявлено, что будет подписано и пять двусторонних соглашений о торговле услугами и инвестициях в формате «страна союза—Сингапур», что позволит создать всеобъемлющую зону свободной торговли «товары + услуги + инвестиции» (эти блоки, в отличие от единого импортного тарифа, который регулируется на уровне ЕАЭС, по-прежнему находятся в национальной компетенции стран союза).

По условиям соглашения Сингапур не будет применять ввозные пошлины ко всем товарам ЕАЭС, а тарифные обязательства союза предполагают предоставление беспошлинного доступа для 40% сингапурских товаров сразу после вступления соглашения в силу и для более 87% — после завершения всех переходных периодов (от трех до десяти лет). Изначально предполагалось, что торговля товарами не даст ЕАЭС больших преимуществ, но это будет компенсировано выгодами от торговли услугами и притоком инвестиций. Для согласования позиций «пятерки» Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) запрашивала мандат на проведение переговоров и по услугам, но не добилась его. Теперь, как отмечает собеседник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров, сложилась ситуация, когда у всех стран «пятерки» разные обязательства по двусторонним соглашениям. Более того, российское Минэкономики пока не может договориться с Сингапуром, а Армения уже подписала такой документ, остальные страны находятся в разной степени готовности.

Больше всего в Минэкономики опасаются потерь от обнуления ставки на импорт судов (сейчас 10%), в частности морских плавучих доков, по оценке министерства, они составляют $38,7 млн.

Сингапур является основным поставщиком этой продукции в Россию (78% суммарного российского импорта судов в 2018 году и 98% — в 2017 году), однако эти потери являются лишь теоретическими. «В праве союза предусмотрена таможенно-тарифная льгота в отношении данной категории товаров (плавучие суда, регистрируемые в международных реестрах судов, освобождаются от уплаты пошлины, отмена этой льготы не предполагается)»,— говорится в ответной справке ЕЭК, с которой также ознакомился “Ъ”. То есть пошлины за такие суда в реальности и так не взимались. В своей справке комиссия дополнительно указывает, что принятие союзом таких положений соглашения, как беспошлинный ввоз самолетов и авиадвигателей после ремонта, также напрямую сопряжено с наличием в праве ЕАЭС таможенно-тарифных и процедурных льгот. В перечень потенциальных потерь Минэкономики включило также электронные радиоприемники и сжиженный газ (недосбор здесь оценен в $1,8 млн и $1,2 млн соответственно, текущая ставка пошлин — 5%). Однако Сингапур вряд ли сможет осуществить поставки газа по довольно жестким правилам происхождения товаров, отмечают в ЕЭК.

Документ, подготовленный Минэкономики, приводит и оценку максимального потенциала экспорта Сингапура в РФ в объеме $520 млн, что соответствует потерям в размере 48,4 млн как за счет недополученных пошлин, так и недособранных налогов с национальных производителей из-за эффекта их вытеснения импортом. Обоснование таких расчетов не приводится. В частности, потенциал для роста поставок механического оборудования оценен в $107 млн, хотя ставка тарифа по этой группе снизится лишь на 0,64 процентного пункта. В среднем же снижение средневзвешенной ставки при импорте из Сингапура прогнозируется лишь с 1,01% до 0,8%. Как отмечают в ЕЭК, по этой же методике при полностью нулевом тарифе Сингапура нереализованный экспортный потенциал России на рынке партнера составит $168 млн. Более того, авторы ответной справки ЕЭК указывают, что «на практике, как хорошо известно, связь между импортом и внутренним производством намного более сложная и во многих случаях рост импорта приводит не к сокращению, а к диверсификации внутреннего производства, кооперации, созданию новых рабочих мест в дистрибуции, обслуживании и других связанных с импортируемым товаром производствах».

По данным статистики ЕЭК, в прошлом году объем экспорта стран ЕАЭС в Сингапур составил $3,29 млрд, из которых 84,7% пришлось на РФ, 14,7% — на Казахстан. В товарном разрезе $2,27 млрд составил экспорт нефтепродуктов, $773 млн — сырой нефти, следующая по объему позиция — азотные удобрения ($19 млн). Импорт из Сингапура в ЕАЭС за 2018 год составил $946 млн, его структура более разнообразна — от сжиженного газа и продуктов нефтехимии до лекарств, компьютеров и какао-бобов, самой же крупной позицией стали «плавучие средства специального назначения» на $266 млн. Для сравнения: в 2014 году, до снижения цен на нефть, объем экспорта РФ составлял $5,66 млрд, импорта — $719,5 млн.

Татьяна Едовина, Олег Сапожков