Сингапур добавит ЕАЭС свободы

Страны ЕАЭС подпишут сегодня с Сингапуром соглашение о создании зоны свободной торговли товарами. Кроме того, будут заключены и двусторонние договоры с Сингапуром об услугах и инвестициях, сообщили “Ъ” в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Непосредственно от увеличения торговли товарами с этой азиатской страной выигрыш России как основного экспортера среди государств «пятерки» будет ограниченным. Однако в ЕАЭС надеются, что снятие барьеров увеличит взаимный приток инвестиций и позволит компаниям союза через Сингапур выйти на рынки других стран АСЕАН.

Сегодня в Ереване на заседании Высшего Евразийского экономического совета будет подписано соглашение о свободной торговле товарами, а также рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве с Сингапуром. Приезжающий на саммит ЕАЭС премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун также подпишет со странами союза пять двусторонних соглашений о торговле услугами и об инвестициях. Это позволит создать всеобъемлющую зону свободной торговли формата «товары + услуги + инвестиции», пояснил “Ъ” председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Соглашение о ЗСТ касается пошлин и распространяется на все сферы нетарифного регулирования, включая техническое, санитарное и фитосанитарное и так далее. Сингапур не будет применять ввозные пошлины ко всем товарам стран ЕАЭС. Тарифные обязательства ЕАЭС предполагают предоставление беспошлинного доступа для сингапурских товаров, составляющих 40% от всей товарной номенклатуры сразу после вступления соглашения в силу и 87% — после завершения всех переходных периодов, уточнили в ЕЭК. Отдельные блоки соглашения посвящены правилам проведения расследований и введения мер торговой защиты, условиям сотрудничества в области таможенного регулирования, экологии, государственных закупок, электронной торговли, а также обеспечению защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Предусмотрен и механизм разрешения споров.

ЕАЭС и Сингапур начали консультации о возможности заключения соглашения еще в 2015 году (для сравнения: подготовка первого такого договора с Вьетнамом заняла шесть лет, он вступил в силу в 2016 году). Предполагалось, что соглашение позволит компаниям из стран союза через Сингапур выходить и на другие рынки региона (это государство является частью АСЕАН, где действует беспошлинная торговля, а также Всеобъемлющего и прогрессивного транстихоокеанского партнерства, в которое помимо стран Юго-Восточной Азии входят, в частности, Япония, Канада и Мексика). «Эффекты, которые мы получили от реализации соглашения с Вьетнамом — рост торговли с $4,3 млрд по итогам 2016 года до $5,9 млрд по итогам 2017-го и $6,7 млрд по итогам 2018 года,— делают сотрудничество с ЕАЭС очень интересным для других стран АСЕАН»,— отметил Тигран Саркисян. По его словам, такой интерес был проявлен со стороны Камбоджи и Таиланда, возможные форматы сотрудничества с ЕАЭС обсуждаются и на площадке АСЕАН в целом.

По данным ЕЭК, в прошлом году объем экспорта ЕАЭС в Сингапур составил $3,29 млрд, из которых 84,7% обеспечила РФ, а 14,7% — Казахстан. На $2,27 млрд было экспортировано нефтепродуктов, на $773 млн — сырой нефти. Импорт из Сингапура за 2018 год составил $946 млн, его структура была более разнообразной — от сжиженного газа и продуктов нефтехимии до лекарств, компьютеров и какао-бобов, самой крупной позицией стали «плавучие средства специального назначения» — $266 млн. Для сравнения: в 2014 году, до снижения цен на нефть, объем экспорта в Сингапур составлял $5,66 млрд, импорта — $719,5 млн.

Напомним, помимо создания полноценной ЗСТ с Вьетнамом в прошлом году страны союза подписали непреференциальное соглашение с Китаем (не предполагает снижения пошлин) и договорились об отмене тарифов по ряду товаров в торговле с Ираном. В случае с КНР основная цель — снизить неторговые барьеры, которые сейчас ограничивают доступ на рынки (включая меры по защите внутреннего рынка, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры). Также этот документ закрепляет использование норм ВТО в торговле с Китаем (пока ЕАЭС в целом не входит в ВТО, так как Белоруссия не является членом организации). Соглашение же с Ираном (заключено на три года) предполагает снижение среднего тарифа по промышленным товарам и сельхозпродукции.

Татьяна Едовина