МСП не хватило кредитов

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в странах со средним и низким доходом по-прежнему ограничены в доступе к банковскому кредитованию, хотя они генерируют до 40% национального дохода и создают 70–95% новых рабочих мест, говорится в свежем выпуске обзора МВФ о доступе к финансовым услугам. Обзор, ежегодно публикуемый с 2009 года, охватывает более 150 индикаторов по 189 странам. В указанной группе стран кредиты МСП в последние пять лет в среднем фиксировались около отметки в 6% ВВП, хотя динамика их выдачи значительно отличается. Так, улучшения, отмечаемые в Грузии, Монголии и Фиджи, отчасти могут быть связаны с эффективной поддержкой МСП со стороны государства, а также работой международных институтов развития, полагают в МВФ. В РФ, напротив, число кредитов коммерческих банков МСП с 2014 по 2018 год заметно снизилось, хотя в этот период в стране также реализовывалась госпрограмма поддержки МСП. Объяснения этому в МВФ не предлагают. На сокращение кредитования малого бизнеса в 2015–2017 годах обращала внимание и Счетная палата (см. “Ъ” от 8 августа 2018 года), а в начале 2019 года была зафиксирована и остановка роста численности компаний сектора. Отчет ЦБ о развитии банковского сектора за 2018 год также свидетельствует, что портфель кредитов малому бизнесу номинально вырос на 1,1% (то есть в реальном выражении снизился), а ставки для него были на 1,3–2,5 п. п. выше, чем для крупных компаний (см. “Ъ” от 26 февраля).

Среди других трендов, которые отмечают в МВФ,— замедление роста числа банковских отделений в мире при его сокращении в Северной Америке и Европе. За десять лет число физических отделений на 100 тыс. взрослого населения в мире выросло лишь на 1% из-за активного перехода к мобильному и интернет-банкингу в развитых странах, в странах же с низким и средним доходом рост составил почти 19% — новые банковские модели развиваются и там, но более скромными темпами. В РФ показатель с 2015 по 2018 год сократился с 33 до 26, а число банкоматов на 100 тыс. взрослых — с 173 до 161.

Кроме того, в МВФ фиксируют продолжение бума мобильных денег, особенно в беднейших странах, а также сохранение неравенства в доступе к финансовым сервисам мужчин и женщин — так, в Пакистане, Уганде и Южном Судане на долю женщин до сих пор приходится менее 30% кредитов.

Надежда Краснушкина