Малому бизнесу расширяют прилавок

Правительство увеличило квоту малого бизнеса в закупках госкомпаний с 18% до 20%. Эта мера должна поддержать рост доли МСП в экономике — профильный нацпроект требует ее увеличения в полтора раза к 2024 году. Помимо директивных мер Белому дому приходится заниматься и нормативным принуждением госкомпаний к прозрачной работе с малым бизнесом. Минфин предлагает сократить вдвое — до 15 дней — срок оплаты по контрактам субъектам МСП, правительство же внесло в Госдуму поправки, запрещающие требовать от них документы сверх закрытого списка. Последний проект, однако, до сих пор не опубликован: в Госдуме говорят, что его рассмотрение затянулось из-за сложного согласования с госкомпаниями.

Белый дом продолжает работу по повышению доли малого бизнеса в экономике: в пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, увеличивающее обязательную долю закупок госкомпаний у малых и средних предприятий с 18% до 20% (при этом квота прямых закупок увеличится с 15% до 18%).

Одновременно Минфин продолжает унифицировать условия закупок госкомпаний у малого бизнеса и закон о контрактной системе. В начале июля ведомство подготовило проект поправок ко второму чтению законопроекта о создании закрытого перечня документов, которые закупщики могут требовать у субъектов МСП. Этот законопроект был внесен в Госдуму еще в 2017 году, прошел первое чтение в январе 2018-го и потом завис в ожидании поправок. Как сообщил “Ъ” глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев, затянувшийся процесс их внесения обусловлен согласованием позиций Минфина и крупных игроков этого рынка.

Отметим, что сейчас по 223-ФЗ заказчики могут самостоятельно устанавливать перечень требуемых от малого бизнеса документов. Это позволяет госкомпаниям требовать избыточные документы и допускать до участия в закупках ограниченное число компаний. Фиксированный перечень закроет такую возможность, и, вероятно, госкомпании не торопятся достичь соглашения с Минфином, пытаясь «выторговать» как можно более широкий перечень возможных требований к поставщикам—субъектам МСП.

В Минфине “Ъ” отказались предоставить текст поправок, сославшись на необходимость соблюдения процедуры оценки регулирующего воздействия, хотя документ еще 18 июля был одобрен на заседании правительства и направлен в Госдуму. В системе обеспечения законодательной деятельности поправки пока не опубликованы, но они появились в справочных материалах системы «Консультант». Они предполагают, что заказчики смогут запросить общие сведения об участниках закупки (юрлицах и ИП) и документы, подтверждающие их соответствие требованиям к участникам, предложение о закупке и о цене договора, информацию об обеспечении заявки на участие в закупке, а также документы, подтверждающие отсутствие банкротных процедур, недоимок по налогам и отсутствие непогашенных и неснятых судимостей. При необходимости в перечень может быть включен документ о происхождении товара. Требовать иные документы поправки запрещают.

Ограничение объема информации, запрашиваемой госкомпаниями у субъектов МСП, сделает бессмысленным квалификационный отбор таких поставщиков, поэтому Минфин предлагает исключить этот этап из 223-ФЗ. В Минфине, впрочем, отказались подтвердить актуальность поправок, опубликованных в «Консультанте», сообщив, что ведут работу над унификацией закупок госкомпаний и госзакупок, приспосабливая для 223-ФЗ нормы 44-ФЗ. Ранее о намерении сблизить нормы двух законов заявлял первый вице-премьер Антон Силуанов.

Движением в том же направлении является и предложение Минфина унифицировать срок оплаты по закупкам у МСП для госкомпаний в соответствии с правилами госзакупок — такой проект постановления Белого дома опубликован на минувшей неделе на regulation.gov.ru. По нему максимальный срок оплаты товаров, работ и услуг поставщиков—субъектов МСП в рамках 223-ФЗ сократится с 30 до 15 суток, что также должно защитить малый бизнес от произвола крупных госзаказчиков.

Статистика демонстрирует, что условия торговли малого бизнеса с государством действительно более привлекательны, чем с госкомпаниями: в поставках для нужд государства на долю МСП в 2018 году пришлось 29,7% против 15,4% годом ранее. В торговле с госкомпаниями эта доля растет гораздо медленнее — с 11,2% в 2017 году до лишь 12,1% в 2018-м. В то же время нацпроект по развитию предпринимательства требует наращивания доли МСП в ВВП в полтора раза — с нынешних 22,3% до 32,5% к 2024 году. Распространение более благоприятных для МСП требований 44-ФЗ на закупки госкомпаний может стимулировать наращивание в них доли МСП.

Диана Галиева, Олег Сапожков