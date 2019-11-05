Кандидатам в академики зачли грехопадение

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой опубликовала данные о шести кандидатах в академики РАН, которые замечены в продвижении «релиз-активных» медицинских препаратов и псевдонаучных идей. Напомним, ранее члены комиссии указывали, что концепция таких лекарств «противоречит законам естествознания», так как они не содержат действующего вещества. Отделения РАН уже провели обсуждения по всем перечисленным спорным кандидатурам; при этом, как сообщил вице-президент РАН Алексей Хохлов, «отделение медицинских наук все же сочло возможным рекомендовать к избранию некоторых из фигурирующих в докладе кандидатов».

За несколько дней до намеченных на середину ноября 2019 года выборов в члены-корреспонденты и академики РАН комиссия РАН по борьбе с лженаукой выпустила вчера доклад, в котором ее члены указывают «на псевдонаучные публикации некоторых кандидатов». Документ дополняет опубликованный примерно полтора месяца назад доклад комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, в котором сообщалось «о случаях грубого нарушения научной этики (плагиат, содействие плагиату и тому подобное), к которым причастны некоторые кандидаты» (формулировка комиссии по борьбе с лженаукой). В докладе от 23 сентября были представлены данные о 56 кандидатах в академики и членкоры — в частности, о неоригинальных или лженаучных диссертациях. 29 октября главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин сообщил на заседании президиума академии, что «все приведенные в докладе факты были внимательно рассмотрены экспертными комиссиями». Председатель комиссии по противодействию фальсификации научных исследований Виктор Васильев 31 октября опубликовал заявление о реакции РАН на доклад, в котором сообщил, что из 56 ученых «экспертные комиссии отделений сочли возможным рекомендовать 14 человек». В частности, экспертная комиссия отделения медицинских наук по трем из 17 кандидатов «признала, что указанные в докладе нарушения имеют место», но «не являются критическими и перевешиваются научными заслугами и авторитетом кандидатов». При этом отделения общественных наук и историко-филологических наук отрицали «факты нарушений», а отделение сельхознаук ограничилось формулировкой об отсутствии у экспертных комиссий претензий к кандидатам в члены РАН. Комиссия по противодействию фальсификации научных исследований оставила за собой право обратиться к общему собранию РАН «в случае рекомендации к избранию на собраниях отделений кандидатов, упомянутых в докладе», заявил господин Васильев.

В опубликованном вчера докладе комиссия по борьбе с лженаукой сообщает еще о шести кандидатах. В первой части фигурируют четыре автора работ о «так называемых релиз-активных препаратах». «Это препараты, не содержащие действующего вещества»,— напоминают в комиссии. Напомним, в феврале 2017 году комиссия по борьбе с лженаукой опубликовала меморандум, в котором заявила, что принципы гомеопатии и объяснения механизмов ее действия противоречат химическим, физическим и биологическим законам, а убедительных подтверждений ее эффективности нет. Уже после выхода меморандума группа ученых, имена которых фигурируют во вчерашнем докладе комиссии, обратилась в Минздрав «с просьбой разработать регуляторные требования к инновационным таргетным релиз-активным препаратам».

Во второй части доклада говорится о двух кандидатах в академики РАН, выразивших псевдонаучные взгляды в других областях науки. Один из них «предлагает классифицировать все живые организмы по мере их деградации от форм, созданных Творцом, и рассматривает хищничество и паразитизм в живой природе не как следствие адаптивной эволюции, но как результат грехопадения». Второй заявлял о «возможности бесконтактной передачи информации о предшествующем обучении от умирающего организма к зарождающемуся».

Вице-президент РАН Алексей Хохлов сообщил “Ъ”, что «доклад был месяц назад направлен в соответствующие отделения РАН»: «Отделения провели обсуждения, по результатам которых отделение медицинских наук все же сочло возможным рекомендовать к избранию некоторых из фигурирующих в докладе кандидатов. Окончательный вердикт будет вынесен членами РАН в ходе тайного голосования, сначала на секции, затем на отделении и наконец на общем собрании РАН».

Валерия Мишина