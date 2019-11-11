Смартфон прозвенел в деле о мошенничестве

Как стало известно “Ъ”, следственный отдел по Балашихе подмосковного Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении называющего себя юристом Кантемира Карамзина (Артур Кокоев). Господину Карамзину, который уже находится в СИЗО по делу об особо крупном мошенничестве, на этот раз вменяется покушение на дачу взятки сотруднику следственного изолятора за передачу ему мобильного телефона с выходом в интернет. При передаче денег доверенное лицо господина Карамзина и сотрудник ФСИН были задержаны. Ранее в отношении юриста были возбуждены дела о попытке похитить у журналиста $200 тыс. и хищении имущества АО ДСК-1 на сумму более 15 млрд руб.

Называющий себя юристом Кантемир Карамзин в настоящее время содержится в Сергиево-Посадском следственном изоляторе №8. Новое уголовное дело в отношении него было возбуждено после того, как арестант решил обзавестись в камере мобильным телефоном с выходом в интернет. С этой целью, по материалам расследования, он вступил в переговоры с одним из сотрудников СИЗО (фамилия в интересах следствия держится в секрете), которому и предложил за вознаграждение передать ему смартфон. Договорились стороны быстро, после чего господин Карамзин, говорится в материалах дела, передал надзирателю номер телефона своего доверенного лица Дениса Портного и попросил с ним связаться.

В середине октября, как было установлено следствием, сотрудник СИЗО и господин Портной созвонились и договорились о встрече в ресторане KFC в Сергиевом Посаде накануне дежурства надзирателя. В этом заведении господин Портной и передал сотруднику ФСИН iPhone7 и 50 тыс. руб. При этом на телефоне был закреплен магнит, нужный для того, как позже объяснил Денис Портной, чтобы прятать телефон во время обысков в камере.

При выходе из ресторана обоих задержали сотрудники ФСБ. Следственный отдел СКР по Балашихе возбудил в отношении Кантемира Карамзина уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), в отношении Дениса Портного — по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), а городской суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранты своей вины не признают, утверждая, что телефон и деньги им подбросили.

Отметим, что до этой истории господин Карамзин дважды становился фигурантом уголовных дел. Первое было возбуждено Гагаринским отделом ГСУ СКР по Москве 16 сентября 2015 года по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество). Было установлено, что журналист Олег Блоцкий заключил с Кантемиром Карамзиным договор займа на $115 тыс. Согласно материалам дела, деньги господину Карамзину были возвращены. Однако, как считают следственные органы, тот позже изготовил новый, подложный договор займа, уже на $200 тыс., с которым обратился в Измайловский райсуд Москвы. Он утверждал, что заемщик вообще не вернул ему денежные средства. Однако судебные перспективы у иска Кантемира Карамзина выглядели не слишком радужными, и он, обладая многочисленными связями в правоохранительных и судебных органах, решил попытать счастья в Черемушкинском суде столицы и сумел добиться передачи гражданского дела туда. В результате суд обязал господина Блоцкого выплатить господину Карамзину в общей сложности 46,65 млн руб. Журналист с этим решением не согласился и написал заявление в правоохранительные органы.

Фигурантом второго уголовного дела господин Карамзин стал в ноябре 2017 года. Оно было возбуждено следственной частью УВД по ЦАО Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по заявлению бывшего председателя совета директоров и акционера крупной строительной компании ОАО ДСК-1 Владимира Копелева. По данным следствия, господин Карамзин подделал ряд договоров, послуживших основанием взыскать с господина Копелева в пользу подконтрольной юристу офшорной компании «Кития Лимитед» 241 млн швейцарских франков (более 15 млрд руб.). Арбитражные разбирательства по этому поводу продолжаются до сих пор.

В мае 2019 года руководство Следственного комитета забрало все уголовные дела в отношении господина Карамзина и передало для дальнейшего расследования в ГСУ СКР по Московской области, а там, в свою очередь, поручили расследование по всем эпизодам следственному отделу по Балашихе. Тогда же господину Карамзину было предъявлено обвинение по фактам мошенничества. Сам он был заключен под стражу. Как пояснил источник “Ъ” в столичных спецслужбах, было принято во внимание, что, находясь на свободе, подследственный может воспользоваться своими обширными связями в правоохранительных органах, чтобы избежать ответственности. По данным собеседника “Ъ”, в 2011 году имя юриста якобы всплывало в связи с рядом афер, участники которых были осуждены, при этом сам господин Карамзин к уголовной ответственности не привлекался.

Юрий Сенаторов