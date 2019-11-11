Чиновников ограничили в лайках

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа утвердило поправки к кодексу этики для госслужащих, касающиеся их поведения в социальных сетях. Чиновникам округа рекомендуется не «лайкать» материалы с критикой власти и не входить в оппозиционные группы, а также избегать ненормативной лексики при общении онлайн. Эксперты увидели в документе механизм цензуры и призвали сделать так, чтобы «статус гражданского служащего не входил в конфликт со статусом гражданина».

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление с поправками к кодексу этики и служебного поведения государственных гражданских служащих.

Изменения касаются, в частности, поведения чиновников в соцсетях:

им рекомендуется не использовать ненормативную лексику при общении в интернете,

не критиковать существующий конституционный строй,

не «лайкать» материалы с критикой власти

и не входить в оппозиционные группы.

В свободное время госслужащим рекомендовано воздерживаться от поступков и высказываний, которые могут негативно отразиться на их репутации. Также, говорится в документе, следует избегать действий, которые могут повлиять на авторитет госоргана.

«Госслужащие — это особая каста людей, которая представляет исполнительную власть на любом уровне,— заявил “Ъ” член общественной палаты ХМАО Сергей Дмитриев.— Их социальное положение обязывает быть корректным в формулировках и в отношении собеседника.

Человек, исполняющий государевы обязанности, не может позволить себе выражаться ненормативно и вызывающе».





По словам господина Дмитриева, в кодексе нужно прописать правила поведения госслужащего как в общественных местах, так и на личных приемах: «Человек, став государственным служащим, не имеет право вести себя раскрепощенно. Он должен обладать силой убеждения и чувством такта». Член общественной палаты поддерживает и особый контроль над чиновниками в соцсетях: «Если человек в социальных сетях эмоционально и от своего имени согласится с какими-то убеждениями, то даст возможность для атаки на органы власти». По его мнению, чиновник не должен принимать участие в полемике в соцсетях: «Госслужащие не имеют право высказывать точки зрения в соцсетях, так как ограничены своими полномочиями».

Другие опрошенные “Ъ” эксперты полагают, что закрепление норм поведения чиновников в соцсетях выглядит как цензура: «То, что руководитель региона подписала такой документ, выглядит некорректно,— считает политолог Алексей Швайгерт.— Одно дело давать такие установки неформально, регулируя поведение коллег, совсем другое — облекать их в форму постановления, что может стать предметом общественных обсуждений с негативным оттенком». «Всегда найдется масса способов обойти запреты на социальные сети,— уверен политолог Евгений Забродин.— Если человек действительно захочет высказать негативную точку зрения, но в то же время избежать действия этого кодекса, он может создать фейковый аккаунт. С другой стороны, если кто-то захочет испортить жизнь чиновнику, то сможет сделать это, создав в свою очередь другой фейковый аккаунт от его имени и нарушив этические нормы». Господин Забродин настаивает, что действующего законодательства РФ вполне достаточно для регулирования этического поведения чиновников: «Если там и есть пробелы, надо обсуждать их и принимать нормативно-правовые документы, обязательные для исполнения. Важно, чтобы статус госслужащего не входил в конфликт со статусом гражданина».

Политолог Андрей Мозолин напоминает, что фактически особое регулирование поведения госслужащих начинается при приеме на работу: «В самом начале чиновники предоставляют аккаунты своих соцсетей, которые тщательно изучаются. Есть внутренняя норма для чиновников, по которой они периодически предоставляют руководству сканы своих страниц в соцсетях». По мнению господина Мозолина, Наталья Комарова лишь акцентировала внимание госслужащих на их поведении в соцсетях.

Дарья Соколова, Анастасия Реутова, Екатеринбург