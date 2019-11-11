«Мир» исчерпал административный ресурс

Почти четыре года прошло с тех пор, как появилась первая карта национальной платежной системы «Мир». За это время доля этой системы заметно выросла, но преимущественно за счет перевода на карты «Мир» выплат бюджетникам и требования по их обязательному приему в торговых точках. Со следующего года «Миру» уже без этой поддержки придется конкурировать не только с международными Visa и Mastercard, но и с «родственной» СБП.

По просьбе “Ъ” банкиры посчитали, как качественно и количественно менялась платежная система «Мир». Первая карта «Мир» была выпущена в декабре 2015 года, но фактически платежная система начала работать в конце 2016 года, когда к ней начали подключаться торгово-сервисные предприятия. В конце 2017 года глава Национальной системы платежных карт (НСПК — оператор «Мира») Владимир Комлев сообщил “Ъ” о выпуске более 23 млн карт «Мир». На сегодняшний день доля платежной системы «Мир» превышает 20% российского рынка по эмиссии и 17% по объему платежей. В Visa и Mastercard данные по отдельным странам не раскрывают.

Существенный рост роли «Мира» произошел в 2018 году — по сравнению с предыдущим годом он измерялся сотнями процентов, отмечают банкиры.

По данным банка «Русский стандарт», в 2018 году число операций по национальным картам увеличилось почти в семь раз (рост на 596%), а общая сумма платежей — в шесть раз (рост на 503%) по сравнению с 2017 годом. В Газпромбанке подсчитали, что 2018 году объемы покупок по картам «Мир» увеличились более чем в четыре раза. В январе 2017 года доля этой платежной системы по оборотам и трансакциям была 0,1%, через год эти показатели уже были равны 6,5% и 9,4%, а сегодня превышают 15 и 21% соответственно, говорит руководитель департамента эквайринга банка ВТБ Алексей Киричек.

Владимир Комлев, глава НСПК, 26 сентября Наша задача, чтобы бюджетные карты в общем объеме карт «Мир» составляли не больше половины, движемся к этому

Этому способствовали два фактора. 1 октября 2017 года Федеральный закон №88-ФЗ обязал все российские торговые точки с выручкой 5 млн руб. и более в год принимать карты «Мир». Кроме того, стартовал перевод выплат бюджетникам на карты «Мир». Как пояснили “Ъ” в НСПК, большинство бюджетников, которые должны были перейти на карты «Мир», сделали это еще в 2018 году. Сегодня они составляют примерно 60% держателей карт платежной системы. При этом, по данным Газпромбанка, количество активных карт «Мир» и покупок по ним за десять месяцев 2019 года увеличилось в 1,5 раза по сравнению с десятью месяцами 2018 года. В «Русском стандарте» подсчитали, что рост и по эмиссии, и по объему платежей составил 25%. А самый большой рост отметили в ВТБ, у которого заметная часть клиентов — бюджетники. По итогам октября этого года оборот по картам «Мир» у ВТБ увеличился на 91%, количество операций — на 127% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по словам господина Киричека, оборот других платежных систем за этот же период увеличился на 48%, количество операций — на 53%.

По закону к 1 января 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены последние бюджетники, и тогда этот ресурс у национальной платежной системы будет окончательно исчерпан. А это значит, что придется всерьез конкурировать с иностранными коллегами. По мнению независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, для держателей карт мотивацией использования «Мира» могут быть такие факторы, как кобренды, кэшбэк, страхование, консьерж-сервис и др. «Появление новых продуктов "Мир", с кэшбэком и с другим функционалом, может повлиять на дальнейший рост платежей по картам и увеличить эмиссию, но незначительно,— уверен он.— Для банков важным является прибыльность продукта, которая зависит от экономической модели платежной системы, узнаваемости и доверия к бренду». Кроме того, в следующем году, по словам директора департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инны Емельяновой, серьезную роль может сыграть появление сервиса c2b-переводов (физлица бизнесу) по QR-коду через систему СБП. «Практически все клиенты банка "Русский стандарт" по эквайрингу заинтересованы во внедрении новой технологии»,— заявила она “Ъ”. Таким образом конкуренцию картам «Мир» составит и другой проект ЦБ — СБП.

Максим Буйлов