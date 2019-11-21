Парковый период

При создании общественных пространств власти вынуждены прислушиваться к мнению граждан. Не только потому, что парки и креативные кластеры создаются именно для них, жителей. Зачастую горожане могут предложить дельную идею, которая может, например, парковку превратить в одно из знаковых мест района, а заброшенный сад — в рекреационную зону.

Екатерина Гольдберг, одна из основателей архитектурного бюро Orchestra, умеет дружить со всеми — это одно из важных качеств для архитектора. Иначе у нее и ее коллег вряд ли получилось бы реализовать знаковые проекты. Orchestra, например, удалось найти подход к представителям госкорпорации «Ростех» и чиновникам Тульской области, это позволило реализовать один из важных не только для региона проектов — творческий индустриальный кластер «Октава». Повезло и с тем, что нашелся инвестор: им стал Михаил Шелков из списка Forbes.

Новое пространство расположено на территории действующего завода — легендарного производителя микрофонов, на которые записывались U2, Radiohead и Владимир Высоцкий. И сегодня этот кластер посещает каждый приезжающий в Тулу турист. Ну или почти каждый. Для местных жителей это тоже место притяжения. Екатерина Гольдберг говорит, что это стало возможным благодаря в том числе вовлечению горожан в процесс создания кластера: «Наши идеи нашли понимание среди горожан».

О тульском кейсе она рассказала на прошедшем во второй половине октября в Казани Всемирном парковом конгрессе. «Мнение тех, кто будет пользоваться тем или иным общественным пространством,— достаточно важный аспект в нашей работе»,— отмечает Екатерина Гольдберг.

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Сейчас в некоторых российских городах, которые особо продвинулись в создании общественных пространств, используется так называемый метод сочувствующего проектирования. Это когда еще в самом начале создания того или иного пространства привлекают к обсуждению общество. Этот пункт содержится в принятом федеральными властями национальном проекте «Жилье и городская среда». Как утверждают в Минстрое, который является куратором реализации нацпроекта, в качестве одного из примеров привлечения граждан к обсуждению проектов улучшения городской среды называют опыт Татарстана.

В этом регионе уже несколько лет реализуется программа по созданию парковых зон, проектирование которых ведется по итогам общественных дискуссий. Собственно, поэтому в Казани и проходил Всемирный парковый конгресс, который на самом деле стал смотром достижений. Не случайно теме сочувствующего проектирования была посвящена отдельная сессия в рамках конгресса. Один из главных вопросов дискуссии звучал так: «Как выстроить процесс городского диалога о парке, который будет способствовать возникновению сообщества и представлять его?» У Татарстана, судя по представленным кейсам, был ответ на этот вопрос.

Творческий индустриальный кластер «Октава» Фото: PhotoXpress.ru

Например, местные жители отстояли Горкинско-Ометьевский лес: его площадь стала сокращаться из-за строительства с начала 1980-х годов крупных спальных районов Горки и Азино. Чтобы уменьшить автомобильные пробки в этом районе, по территории леса планировалось проложить трассу. Но в ходе общественных слушаний выяснилось, что дорогу можно пустить в обход. Этот лес особенно важен для лыжников, которые катаются здесь уже более 30 лет. Новое общественное пространство в Казани вдоль улицы Абсалямова на месте парковки тоже родилось в процессе обсуждения проекта с жителями района.

В сельском поселении Актаныш, где проживают менее 10 тыс. человек, на обсуждении проекта благоустройства набережной пруда школьники разработали логотип территории — это каллиграфическое сочетание контура лебедя и названия села Актаныш на старотатарском языке. В Лениногорске на набережной пруда Камышла при обсуждении проекта благоустройства было решено сохранить любимые жителями скульптуры осьминога, крокодила и рыбок, выложенные из цветной мозаики. Поэтому их отреставрировали, а пространство вокруг них реорганизовали, сделав из него большую игровую зону для детей.

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В Татарстане вспоминают, что в 2016 году при реконструкции одного из старейших в Казани парка Урицкого подрядчики срубили дерево. Казалось бы, ну дерево и дерево. Но это была столетняя ива — символ парка. В соцсетях и местных медиа поднялась волна возмущения. Во время паркового конгресса об иве вспомнил президент Татарстана Рустам Минниханов: «Одно срубленное дерево научило нас, что при разработке проектов парков и скверов необходимо учитывать мнение горожан».

На том же конгрессе был анонсирован запуск разработки стратегии развития реки Казанки — важной водной артерии татарской столицы протяженностью 22 км только в черте города. Проект затронет территорию площадью 3 тыс. га — водный массив и прибрежные зоны Казанки от исторического русла и Зилантова монастыря до Голубых озер. Местные власти обещают, что это станет одним из самых масштабных проектов по комплексной разработке городской речной экосистемы и будет реализовываться в тесном сотрудничестве с экспертами, горожанами и городскими сообществами.

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова отметила, что у правительства «есть целевая установка разговаривать со всеми горожанами и учитывать все мнения в разработке общего плана реки Казанки». «Мы будем плотно работать с Минэкологии, понимая, что существует масса сложностей выше по течению реки — эти проблемы будем поднимать на республиканском уровне»,— отметила Наталия Фишман-Бекмамбетова.

А теперь вернемся к Екатерине Гольдберг, которая нашла общий язык и с татарскими властями. Orchestra займется разработкой стратегии развития Казанки. «Мы хотим, чтобы Казанка стала не просто серьезным стратегическим проектом, но и платформой для образования игровой площадкой. Для этого планируется создать 12 новых прибрежных парков»,— отметила она. Осталось дождаться, что по этому поводу думают казанцы.

Халиль Аминов