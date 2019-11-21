Фонтан как граница между городом и деревней

«Нашему городу нужен фонтан» — такое постоянно можно услышать в последние четыре года при общественных обсуждениях развития городских пространств. Если не вникать в суть вопросов вовлечения горожан в проекты улучшения городской среды, то можно подумать, что для счастья в каждом малом городе России не хватает только большого светомузыкального фонтана, который в лучшем случае прослужит пять лет, в худшем — не переживет зиму. Независимый консультант по городскому планированию Наталья Маковецкая знает, откуда взялись эти фонтаны и что с ними делать.

К началу 2010-х годов публичные слушания были окончательно дискредитированы. По всей стране начались поиски новых форматов работы с горожанами. Москва ответила на этот вызов исследованием периферии, партисипаторной разработкой парка Горького, проектом «Чего хочет Москва», а затем проектом «Активный гражданин» и иными форматами цифрового взаимодействия. В регионах также появлялись новые практики работы с местными жителями: «Активация» в Вологде, «О`Город» в Нижнем Новгороде, «Том Сойер Фест» в Самаре, SAGA в Санкт-Петербурге и многие другие. Наиболее тиражируемым из региональных кейсов стало использование методики соучаствующего проектирования в Татарстане, запущенное в 2015 году и ставшее основой для методических рекомендаций Минстроя. В 2016 году программа вовлечения была запущена КБ «Стрелка» в 40 городах России. А идеи жителей 319 моногородов собирались через масштабный краудсорсинговый проект.

Одним из самых частых запросов в этом процессе вовлечения в малых городах стал тот самый фонтан. Однако, если копнуть глубже и действительно поработать с местными жителями, выясняется, что фонтан важен не формой, а значением. Он позволяет отличить город от деревни, рядом с красивым объектом хочется назначать встречи и проводить время. Фото фонтана можно выложить в соцсети и собрать кучу лайков. Получая такие вводные, архитектор может спроектировать не фонтан, а то, что по-настоящему отразит суть запроса.

Так чего же жители малых городов хотят помимо пресловутого фонтана? В первую очередь доступную, комфортную среду (настоящий тротуар, а не воображаемый), знаковый объект (не символ, а место, которым можно гордиться), удобные зоны отдыха (парк без кучи мусора). В больших городах запросы несколько иные. Горожане хотят побольше озеленения, думают о площадках для выгула домашних животных. На третьем месте стоит безопасность, которая заключается не в видеокамерах и патрулировании, а в освещении и функциональном насыщении территорий, что будет способствовать «общественному контролю». Несмотря на общие взгляды, каждый город разный. Узнать о запросах жителей можно как офлайн, так и онлайн, а лучше комбинировать методы. Тогда можно будет на самом деле узнать, чего хотят горожане разных возрастов.