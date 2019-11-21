Развитие общественных пространств стало общемировой тенденцией. Тирана не исключение. Во время Всемирного паркового конгресса «Ъ-Дом» поговорил с вице-мэром албанской столицы Ануэлой Ристани, которая рассказала о том, как тиранцы высказывают свое мнение при создании новых городских пространств.

— В Казани на конгрессе вы рассказали об опыте создания в Тиране нового парка площадью 97 тыс. кв. м. Вы привлекали к обсуждению горожан?

— Да, безусловно. Прежде чем мы начинаем реализовывать общественно значимый для горожан проект, делимся с ними нашими первоначальными планами. Что касается нового парка, то еще при проектировании мы собрали целый массив информации на основе общественных слушаний. У нас прошло около 30 консультаций еще на этапе разработки концепции. Например, сначала в проекте не было очень много зелени, и в ходе обсуждения эта проблема была решена. В Тиране субтропический климат, поэтому многим горожанам было важно, чтобы 50% территорий отводилось под зеленые насаждения.

— Каким образом в Тиране местные власти собирают мнения горожан? Есть ли у вас такой агрегатор по типу московского «Активного гражданина»?

— У нас между чиновниками и электоратом доброжелательные отношения. Горожане могут всегда прийти в муниципалитет со своими идеями и предложениями либо отправить их по электронной почте. Если они не смогли получить быстрый ответ, то могут обратиться через специальное мобильное приложение, созданное мэрией. Благодаря приложению у горожан есть возможность рассказать о той или иной проблеме в городе. Мы в этом тоже заинтересованы, поскольку получаем обратную связь. Но есть проблема: когда проводятся общественные слушания по тем или иным проектам, у нас зачастую бывает низкая явка горожан. Но мы в любом случае оповещаем всех жителей через то же мобильное приложение о предстоящей дискуссии.

— Можно ли предугадать, какие вопросы вызовут резонанс среди горожан?

— Иногда это совсем непросто. У нас, например, была проблема с тем, что необходимо было провести реновацию большей части действующих детсадов. Если бы это делалось на средства городского бюджета, то процесс длился бы долго. Проблема решилась не за счет бюджета города: частные компании провели реставрацию по одному объекту. Достаточно было бросить клич.

— В одной из дискуссий в рамках паркового конгресса обсуждался такой момент: у жителей разных городов свои паттерны в отношении развития общественных пространств. Например, где-то хотят видеть фудхоллы, где-то — парки или облицованные мрамором фонтаны. Какие привычные требования у тиранцев?

— В Тиране все хотят иметь личный автомобиль. Но он есть не у всех, а те, кто имеет машину,— самые громкие горожане в буквальном смысле слова. Они могут требовать новых парковок, хотя расстояния в албанской столице не такие большие, особенно в историческом центре. Но наши люди привыкли ездить на машине в ближайшую кофейню. Мы им объясняем, что власть, исходя из демократических ценностей, пытается все сделать для большинства, отдавая приоритет пешеходам. Поэтому мы создаем пешеходные зоны, повышаем цены на парковку.

Интервью взял Халиль Аминов