Развитие общественных пространств стало общемировой тенденцией. Тирана не исключение. Во время Всемирного паркового конгресса «Ъ-Дом» поговорил с вице-мэром албанской столицы Ануэлой Ристани, которая рассказала о том, как тиранцы высказывают свое мнение при создании новых городских пространств.
— В Казани на конгрессе вы рассказали об опыте создания в Тиране нового парка площадью 97 тыс. кв. м. Вы привлекали к обсуждению горожан?
— Да, безусловно. Прежде чем мы начинаем реализовывать общественно значимый для горожан проект, делимся с ними нашими первоначальными планами. Что касается нового парка, то еще при проектировании мы собрали целый массив информации на основе общественных слушаний. У нас прошло около 30 консультаций еще на этапе разработки концепции. Например, сначала в проекте не было очень много зелени, и в ходе обсуждения эта проблема была решена. В Тиране субтропический климат, поэтому многим горожанам было важно, чтобы 50% территорий отводилось под зеленые насаждения.
— Каким образом в Тиране местные власти собирают мнения горожан? Есть ли у вас такой агрегатор по типу московского «Активного гражданина»?
— У нас между чиновниками и электоратом доброжелательные отношения. Горожане могут всегда прийти в муниципалитет со своими идеями и предложениями либо отправить их по электронной почте. Если они не смогли получить быстрый ответ, то могут обратиться через специальное мобильное приложение, созданное мэрией. Благодаря приложению у горожан есть возможность рассказать о той или иной проблеме в городе. Мы в этом тоже заинтересованы, поскольку получаем обратную связь. Но есть проблема: когда проводятся общественные слушания по тем или иным проектам, у нас зачастую бывает низкая явка горожан. Но мы в любом случае оповещаем всех жителей через то же мобильное приложение о предстоящей дискуссии.
— Можно ли предугадать, какие вопросы вызовут резонанс среди горожан?
— Иногда это совсем непросто. У нас, например, была проблема с тем, что необходимо было провести реновацию большей части действующих детсадов. Если бы это делалось на средства городского бюджета, то процесс длился бы долго. Проблема решилась не за счет бюджета города: частные компании провели реставрацию по одному объекту. Достаточно было бросить клич.
— В одной из дискуссий в рамках паркового конгресса обсуждался такой момент: у жителей разных городов свои паттерны в отношении развития общественных пространств. Например, где-то хотят видеть фудхоллы, где-то — парки или облицованные мрамором фонтаны. Какие привычные требования у тиранцев?
— В Тиране все хотят иметь личный автомобиль. Но он есть не у всех, а те, кто имеет машину,— самые громкие горожане в буквальном смысле слова. Они могут требовать новых парковок, хотя расстояния в албанской столице не такие большие, особенно в историческом центре. Но наши люди привыкли ездить на машине в ближайшую кофейню. Мы им объясняем, что власть, исходя из демократических ценностей, пытается все сделать для большинства, отдавая приоритет пешеходам. Поэтому мы создаем пешеходные зоны, повышаем цены на парковку.
просмотров: 183861
просмотров: 86916
просмотров: 56457
просмотров: 42128
просмотров: 41751