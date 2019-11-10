Украина будет требовать освобождения националиста Мазура

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил в Facebook о требованиях к суду освободить украинского националиста, сотрудника секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека Игоря Мазура, задержанного в Польше по запросу России. По словам посла, Россия не в первый раз использует международные правоохранительные органы для политических преследований.

Официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сказал агентству «Интерфакс-Украина», что господину Мазуру предоставили необходимую консультацию. «Консул Украины безотлагательно выехал к месту задержания гражданина Украины, встретился с задержанным, предоставил необходимую консультацию, а также обсудили вопросы адвокатской защиты»,— сказал господин Кирилич.

Напомним, господина Мазура задержали вчера, 9 ноября в населенном пункте Дорогуск. Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что к нему не пускают консула. Игорь Мазур проходит фигурантом уголовного дела 2004 года Следственного комитета России против ряда членов УНА-УНСО и «Правого сектора» (обе организации запрещены в России). Их подозревают в создании или руководстве вооруженной бандой.