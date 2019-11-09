В Польше по запросу России задержан украинский националист Мазур

В Польше по запросу России был задержан сотрудник секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека, по совместительству заместитель председателя УНА-УНСО (националистическая организация, запрещена в РФ) Игорь Мазур.

Он был задержан в населенном пункте Дорогуск, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее данным, к нему не пускают консула Украины и не предоставляют адвоката. В понедельник, 11 ноября, дальнейшие действия в отношении господина Мазура, чьей выдачи добивается Россия, будут определены судом города Хелм, сообщила обмудсмен.