Airbnb отказался от сдачи в аренду домов для вечеринок после стрельбы на Хэллоуин

Компания по бронированию недвижимости Airbnb решила отказаться от аренды домов для вечеринок. Решение было принято после стрельбы в доме, который сняли для празднования Хэллоуина в Калифорнии. В результате происшествия погибли пять человек, четыре получили ранения.

«С сегодняшнего дня мы запрещаем аренду "домов под вечеринки" и удваиваем наши усилия по борьбе с несанкционированными вечеринками и недобросовестным поведением хозяев и гостей, которое приводит к таким ужасным событиям, произошедшим в Оринде»,— написал исполнительный директор Airbnb Брайан Чески в Twitter. По его словам, теперь бронирование с высокой степенью риска будет проводиться вручную.

Стрельба в доме произошла в четверг, 31 октября. Женщина, которая арендовала жилье, сообщила о планах провести семейную встречу для 12 человек, пишет газета San Francisco Chronicle, однако на вечеринку пришли около 100 человек. Незадолго до убийства владелец дома вызвал полицию из-за жалоб соседей.