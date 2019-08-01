Книга «Гарри Поттер и философский камень» первого издания продана на аукционе за $34,6 тыс.

Первый том истории про Гарри Поттера, приобретенный в 1997 году на книжном развале всего за £1, был продан на аукционе Hansons Auctioneers в среду — в день рождения писательницы Джоан Роулинг — за £28,5 тыс. ($34,6 тыс.). Столь высокая цена объясняется тем, что она принадлежит к партии в 500 книг, которыми ограничивалось первое издание произведения госпожи Роулинг, позже ставшее бестселлером. Отличительной особенностью первого издания являются две ошибки, допущенные при печати, которые и позволяют отличить книги этого издания от изданных позднее.

«Я не могу в это поверить. Я надеялся на это, но на самом деле никак не мог поверить, что моя книга может столько стоить,— заявил после аукциона теперь уже бывший владелец книги, 54-летний британский офисный сотрудник, пожелавший не раскрывать своего имени.— Я знал, что другая книга о Гарри Поттере из первого издания была продана за £28 тыс., но я паниковал, так как до начала аукциона ставок на нее не было. Когда же я зашел проверить, продалась ли она, я был изумлен».

Кирилл Сарханянц