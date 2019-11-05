В Ираке отключился интернет

Доступ к интернету в Багдаде и большей части Ирака, где он доступен, был отключен, сообщает Reuters со ссылкой на данные NetBlocks. Это произошло на фоне продолжающихся антиправительственных протестов.

На момент обнаружения проблемы возможность подключения в стране упала ниже 19% нормального уровня. «Десятки миллионов пользователей оказались офф-лайн в Багдаде, также затронуты Басра, Кербела и другие населенные пункты»,— заявили в NetBlocks. «Это сбой можно считать крупнейшим в Ираке к настоящему времени»,— считают там. Ранее иракские власти блокировали интернет в связи с протестами.

Протесты в Ираке начались из-за недовольства жителей правительством. По мнению демонстрантов, власти не смогли улучшить их жизнь — в государстве сохраняется чрезвычайно высокий уровень безработицы, плохое качество государственных услуг, а также растет коррупция.

В ночь на понедельник на юге страны десятки иракцев попытались поджечь консульство Ирана в священном для шиитов городе Кербеле.

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