ДНР предложила начать разведение сил в районе Петровского 9 ноября

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) объявила о готовности 9 ноября начать отвод сил и средств в районе поселка Петровское. В МИД ДНР добавили, что дату должны согласовать во время видеоконференции трехсторонней контактной группы, назначенной на 8 ноября.

«В случае успешного проведения заседания контактной группы силы народной милиции ДНР будут готовы приступить к практической части возобновленного разведения уже на следующий день, 9 ноября, в 13:00 по московскому времени»,— сообщили в пресс-службе МИД ДНР (цитата по «РИА Новости»). В ведомстве добавили, что эту дату должны одобрить все участники встречи.

Напомним, новая попытка разведения сил в Петровском, назначенная на 4 ноября, была сорвана из-за нарушения семидневного режима тишины. В Киеве заявили о новой дате отвода войск — 8 ноября. Тогда в ДНР назвали объявленную Киевом отсрочку «провокацией», так как в Донецке неоднократно заявляли, что не считают необходимым выжидать семь дней без обстрелов.

О ситуации в регионе— в материале “Ъ” «Разведение войск под Донецком сорвал выстрел».

О том, как в Золотом произошел долгожданный отвод сил и средств,— в материале “Ъ” «Украина перешла в отступление на Париж».