В Киеве назвали провокацией слова ополченцев о готовности к разведению сил в Петровском

Сообщения о готовности ополченцев к разведению сил и средств в городе Петровское на Донбассе являются провокацией и «замыливанием глаз мировому сообществу», заявили в штабе Операции объединенных сил Украины в Facebook. Накануне СМИ писали, что в знак своих намерений 4 ноября в 12:00 по киевскому времени они выпустят сигнальную ракету.

В штабе заявили, что лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР не соблюдают минские соглашения, а также договоренности о прекращении огня на всей линии разграничения, которые были достигнуты на встрече Трехсторонней контактной группы. По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, последний раз нарушение режима прекращения огня было зафиксировано 30 октября. Согласно минским соглашениям, начать разведение сил и средств можно только через семь суток полного прекращения огня, отмечается в сообщении.

Напомним, 29 октября начался процесс разведения сил и средств в поселке Золотое в Луганской области. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что 4 ноября начнется разведение войск вблизи города Петровское. 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что отвод сил в районе Петровского откладывается из-за обстрелов.

Подробнее о разведении сил читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский подает на отвод».