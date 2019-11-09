За первые сутки продано более 5 тыс. билетов на поезда в Крым

Пассажиры за первые сутки продаж купили более 5 тыс. билетов на поезда в Крым и обратно. Как сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс», занимающаяся железнодорожными перевозками пассажиров по мосту на полуостров, наиболее активно билеты, по данным компании, приобретают жители Москвы и Московской области. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Крым отправится 23 декабря.

«Более 5 тыс. билетов на первые поезда в Крым и обратно проданы за первые сутки. Не менее 6% от общего числа проездных документов приобретено для детей. Наиболее востребованным стал маршрут Москва—Симферополь»,— говорится в сообщении компании (цитата по «РИА Новости»). Отмечается, что большая часть покупок сделана в железнодорожных кассах.

Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России направлений Москва—Санкт-Петербург.

Первый состав «Таврия» из одноэтажных вагонов отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря. Расстояние в 2741 км поезд пройдет за 43,5 часа. Двухэтажные составы будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно, старт движения запланирован на 24 декабря, путь длиной 2009 км займет 33 часа. Стоимость билета из Москвы в Симферополь в купе начинается от 2966 руб., проезд в СВ — от 9952 руб. Цена билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте — от 3,5 тыс. руб., в купе от 3906 руб.

Напомним, строительство моста протяженностью 19 км и стоимостью почти 228 млрд руб. началось в феврале 2016 года. Церемония открытия состоялась 15 мая, движение грузового транспорта открыли 1 октября.

Подробнее об ажиотаже после открытия продаж прямых билетов в Крым — в материале “Ъ” «Билеты берут вагонами».