Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября

Продажи билетов на поезда «Таврия», следующие в Крым, стартуют 8 ноября, сообщила пресс-служба транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс». Регулярные пассажирские перевозки через Крымский мост начнутся по двум ключевым маршрутам — в Симферополь и Севастополь.

«Мы заранее изучили спрос, сформировали финансово-экономические прогнозы и приняли решение зимой начать работу на двух маршрутах в направлении полуострова Крым»,— рассказал генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

Первый состав «Таврия» из одноэтажных вагонов отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря. Расстояние в 2741 км поезд пройдет за 43,5 часа. Двухэтажные составы будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно, старт движения запланирован на 24 декабря, путь длиной 2009 км займет 33 часа.

Как сообщили «РИА Новости» в компании, стоимость билета из Москвы в Симферополь в купе начинается от 2966 руб., проезд в СВ — от 9952 руб. Цена билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте — от 3,5 тыс. руб., в купе от 3906 руб.

Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России направлений Москва—Санкт-Петербург.

Анна Перова, Краснодар