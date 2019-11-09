РБК: замглавы «Аэрофлота» Авилов стал свидетелем по делу о хищении 250 млн рублей

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов проходит свидетелем по делу о крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), связанным с хищением у компании 250 млн руб., сообщает РБК со ссылкой на его знакомого. На прошлой неделе, 1 ноября, его вызывали на допрос. По словам источника издания, близкого к «Аэрофлоту», «ни к одному из опрошенных сотрудников у правоохранительных органов претензий нет».

Уголовное дело было возбуждено против заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова. Фигурантами дела также являются еще три человека: бывший директор юридического департамента Татьяна Давыдова и адвокаты коллегии адвокатов Московской области «Ваш адвокатский партнер» Александр Сливко и Дина Кибец.

По версии следствия, в 2015–2016 годах Владимир Александров заключил с адвокатами четыре договора на юридические услуги, но на самом деле эти работы осуществляли сотрудники юридического департамента «Аэрофлота». Для выполнения этих контрактов в 2016-2018 годах Владимир Александров и Татьяна Давыдова необоснованно перечислили на счета коллегии адвокатов не менее 250 руб. на основании документов, представленных Александром Сливко и Диной Кибец, в которых содержались недостоверные сведения о выполненных работах. Владимира Александрова арестовали до 30 ноября. Другие фигуранты дела также находятся под стражей.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ” «Перевозчики переплатили защитникам».