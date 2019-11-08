ИГ подтвердила причастность к атаке на границе Таджикистана

Организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на таджикский пограничный пост «Ишкобод», сообщает AFP со ссылкой на подконтрольное ИГ информагентство Amaq. В результате нападения в ночь на среду, 6 ноября, были убиты один пограничник и один милиционер.

«Солдаты Халифата напали на пограничный пост таджикских отступников в районе Ишкобод, недалеко от таджикско-узбекской границы»,— говорится в заявлении группы ИГ, опубликованном Amaq.

Таджикские силовики сумели отбить атаку: 15 нападавших были ликвидированы, а оставшиеся пятеро — задержаны. Тогда же в Душанбе ответственность за атаку возложили на «Исламское государство». МВД страны сообщило, что нападение было совершено боевиками ИГ, «в основном гражданами Таджикистана», которые прибыли из Афганистана.

Представитель министерства обороны Афганистана заявил, что не верит, что атака на пост на таджикско-узбекской границе имеет какое-либо отношение к Афганистану.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Таджикско-узбекскую границу атаковали из Афганистана».