Таджикско-узбекскую границу атаковали из Афганистана

В Центральной Азии произошел инцидент, который можно назвать реализацией главных опасений местных и российских силовиков. В ночь на среду 20 боевиков в масках напали на таджикскую пограничную заставу «Ишкобод». Она расположена на границе с Узбекистаном, но преступники, как заявили таджикские силовики, приехали из Афганистана и были членами террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещено в РФ). По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, реальное подтверждение возможности проникновения афганских боевиков в страны бывшего СССР может серьезно укрепить позиции как местных силовиков, так и Москвы — гаранта безопасности в регионе.

Один из самых серьезных за последние годы вооруженных инцидентов в Таджикистане произошел около 03:20 по местному времени в ночь на среду. По данным Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, 20 вооруженных людей в масках атаковали пограничную заставу «Ишкобод» на границе с Узбекистаном, подъехав к ней на четырех машинах. Стоит отметить, что автомобильного пункта пропуска в том районе нет — за заставой находится лишь горный хребет, по которому проходит граница между странами.

Боевики захватили пять автоматов Калашникова и убили одного пограничника и одного милиционера, который дежурил на заставе.

После этого таджикские силовики сумели отбить атаку: 15 нападавших были ликвидированы, а оставшиеся пятеро — задержаны.

Около полудня ГКНБ опубликовал краткое содержание показаний, которые дали задержанные боевики. Они якобы сообщили, что заранее, еще 3 ноября, перебрались в Таджикистан из Афганистана — а именно из уезда Калаи Зол провинции Кундуз, выполняя «специальное задание» «Исламского государства». «Она избрали для себя наиболее удобной позицией пограничную заставу "Ишкобод" и вступили в перестрелку»,— сообщил ГКНБ. В Ташкенте инцидент прокомментировали сухо. «Нас проинформировали о произошедшем. Мы изучаем ситуацию и находимся в контакте с профильным ведомством Таджикистана»,— сообщили агентству ТАСС в пограничных войсках Службы госбезопасности Узбекистана.

Фотографии с места событий, которые опубликовало МВД Таджикистана, вызывают ряд вопросов. На них видно, что тела нападавших полностью обгорели, а на одного из них надеты пластиковые наручники. Один из автомобилей боевиков тоже выглядит так, как будто полностью выгорел. На другом же можно прочитать автомобильные номера — на них код «01», что говорит о регистрации в Душанбе. Журналисты таджикской редакции «Радио Свобода» пытались проехать к месту происшествия и узнать больше деталей, однако дороги были перекрыты.

«Терпеть не могу конспирологические теории, но есть серьезные сомнения, что это были боевики ИГ,— сказал “Ъ” эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.— Во-первых, само ИГ этого не подтверждает. Во-вторых — что это за боевики, которые позволили перестрелять себя как цыплят, хотя ранее сумели безнаказанно пересечь границу и проехать больше сотни километров до заставы. При этом они были в масках, хотя за последние годы ни одна атака в регионе не совершалась в масках. У меня ощущение, что это какие-то заключенные, которых отправили на такое дело. Зная непрофессионализм и цинизм таджикских силовиков, можно предположить все, что угодно».

Целью подобной провокации, по словам Аркадия Дубнова, может быть подтверждение существования террористической угрозы из Афганистана, о которой много говорят и в самом Душанбе, и в России, и в других странах региона.

В последних числах октября в Душанбе и Ташкент прилетал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Встречаясь с президентами обеих стран, он упоминал ситуацию в Афганистане и возможные угрозы, которые она несет.

«Кроме того, кто-то может стремиться поставить под сомнение укрепление сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном. И это не может не подрывать перспективу пограничного примирения»,— добавил господин Дубнов, имея в виду вопрос делимитации и демаркации государственной границы.

Примечательно, что накануне атаки, 5 ноября, таджикское издание Asia-Plus со ссылкой на источник в правительстве республики сообщило: проект окончательного договора о границе Таджикистана и Узбекистана, на которой до сих пор были спорные участки, готов к подписанию. «К договору прилагаются карты с точным указанием линии прохождения госграницы двух государств. Кроме того, согласованы места установки пограничных столбов между Таджикистаном и Узбекистаном»,— сообщил собеседник издания.

«Произошедший инцидент доказывает, что угроза от Афганистана действительно есть. Наши союзники по ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности, туда среди прочих входят Россия и Таджикистан.— “Ъ”) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества.— “Ъ”) не раз об этом предупреждали,— отметил в беседе с “Ъ” замначальника управления Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Комрон Хидоятзода.— Но наши страны готовы отразить любые угрозы. Об этом говорит тот факт, что сейчас узбекские спецслужбы находятся в контакте с таджикскими. Конечно, это нападение не повлияет на двусторонние отношения между республиками, которые носят стратегический характер, и не сможет сорвать подписание договора о государственной границе».

Узбекский политолог, эксперт исследовательского центра Bilig Brains Рафаэль Саттаров также предположил, что срыва процесса стратегического сближения Узбекистана и Таджикистана, которое началось с 2016 года, не будет. «Однако не секрет, что в руководстве обеих республик, особенно среди силовиков, есть противники этого сближения,— сказал “Ъ” господин Саттаров.— И теперь они наверняка будут говорить, что некоторые решения, например, о разминировании границы между республиками, были поспешными».

Так или иначе, Москва уже дала понять, что поможет с обеспечением безопасности в регионе.

Председатель координационной службы Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) стран СНГ Александр Манилов, выступая вчера в Ташкенте, пообещал «посильную помощь» в укреплении таджикско-афганской границы совместно с ОДКБ. Кроме того, еще в конце октября Россия передислоцировала на свою 201-ю военную базу в Таджикистане зенитно-ракетные комплексы С-300, а самой республике подарила другую военную технику общей стоимостью 320 млн руб.

При этом новости о нападении на Таджикистан пришли в тот же день, когда стало известно об учениях подразделения антитеррора 201-й базы. Как сообщили в пресс-службе российского Центрального военного округа, по сценарию учений группы условных незаконных вооруженных формирований предприняли попытки к проникновению в воинскую часть, а также к захвату контрольно-пропускного пункта и военного госпиталя. «Подразделения противодействия антитеррору были подняты по тревоге и оперативно прибыли к месту выполнения задач,— говорилось в сообщении.— Все подразделения, находящиеся на боевом дежурстве, справились с выполнением всех требований и нормативов, предъявляемых к подразделениям антитеррора».

Кирилл Кривошеев